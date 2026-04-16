Бербатов си постави амбициозна цел - да пребори тарикатите в спорта

„Когато се разработваше планът тип анализ за спортните федерации и по-конкретно за данъчните облекчения, това може да работи само ако има строг контрол на изразходваните средства. Нашата народопсихология е такава, че повечето си мислят, че са тарикати и гледаме това да може да бъде избегнато“. Това каза съветникът на премиера по спорните въпроси Димитър Бербатов пред БНТ. Още: Не е "Библията на спорта", но е работещ модел в други държави: Бербатов даде готови решения на проблемите в българския спорт

По думите му спортът се движи в една двупосочна улица, в която държавата трябва да се включи, но и самият спорт да бъде проактивен и да търси подкрепа. Информацията е събрана, анализирана и спортните федерации могат да търсят отговори за болните им места, проблемите, идеите за тяхното решаване и ако някои има желание да надгради програмата и анализа, тогава може да се започне да се работи, добави Бербатов.

Какви са целите на Митко Бербатов?

Още: "Всички ръкопляскахме, след като Бербатов приключи": Илиана Раева остана силно впечатлена

Той допълни, че идеята е самият бизнес при желание, той също при добри условия може да подкрепи спорта.

„Моите идеи, които предложих бяха поети, разработени и върнати обратно към мен и ми беше казано кое може да работи и кое не“, отбеляза Димитър Бербатов.

Той още веднъж уточни, че анализът, който е подготвил, може да послужи за следващата власт, ако реши да развива спорта.

Следващата голяма цел на Димитър Бербатов – да бъдат отворени затворени физкултурни салони, но при строги правила.

„Има момчета и момичета, които се отказват поради липса на бази, поради липса на кадърни треньори и поради липса на финансиране. Средата на самото дете извън тренировъчната база също играе роля за развитието на младите деца в спорта“, посочи още той.

Още: Революцията на Бербатов продължава: Радикалният план, който може да направи българския спорт финансово независим