Преизбраха с пълно единодушие Красимир Инински за президент на БФБокс

Красимир Инински бе преизбран за трети път за президент на Българска федерация по бокс. Това стана ясно днес след Общо събрание на родната централа, което се проведе в парк-хотел „Москва“. Бившият боксьор бе преизбран с пълно единодушие, след като всички делегати, които присъстваха на заседанието, гласуваха „за“ кандидатурата на досегашния президент. Преизбран бе и Управителният съвет на БФБ. Мандатът е за срок от 5 години.

Под негово ръководство боксът у нас процъфтява

Красимир Инински благодари за единодушното му преизбиране за президент на Българската федерация по бокс. Той бе категоричен, че ще продължи да работи усилено за просперитета на спорта у нас. Както е известно, под ръководството на Инински централата се развива много успешно, а родните състезатели печелят стотици медали от различни първенства във всички възрастови групи. През 2026 година пък страната ни ще е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени.

„Ще продължа да работя за просперитета на българския бокс“

„Благодаря на българската боксова общност за пълното единодушие, което ми гласува. Най-отговорно заявявам пред всички, че ще продължа да работя за просперитета на българския бокс и затова заедно, като едно семейство, да продължаваме напред и да творим история. Постигнахме много през тези години, но имаме накъде да се развиваме. Поели сме в правилната посока и се радвам, че всички работим заедно за развитието на нашия любим спорт“, каза след преизбирането си Красимир Инински.

