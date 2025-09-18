Прекрасно! 9 медала за България от Световното по канадска борба за хора в неравностойно положение

Страхотно представяне за родните представители и във втория ден на Световното първенство по канадска борба за параатлети, което се провежда в Албена и е част от Световното първенство по канадска борба! Националите ни завоюваха 4 медала (1 златен и 3 бронзови) в битките с дясна ръка и завършиха надпреварата общо с 9 отличия.

Още 4 медала за България

Втора световна титла от шампионата взе Павел Кръстев, който по безапелационен начин триумфира в категория над 100 килограма при мъжете със зрителни увреждания. Кръстев не допусна загуба в квалификациите и във финала надделя над грузинеца Георги Васадзе.

Трите бронзови отличия за България отидоха на сметката на борбените ни дами. Първо Камелия Добрева зае трето място в категория до 70 кг при жените с визуални увреждания с дясна ръка! След като ден по-рано стъпи на почетната стълбичка, Лада Хаджиева го направи отново и вече има две трети места на шампионата в категория до 70 кг при жените със слухови увреждания с лява и дясна ръка!

Тилка Кайрякова зае третото място в категория над 70 кг при жените със слухови увреждания с дясна ръка. За нея това е второ отличие от шампионата на планетата след сребърния медал в същата категория ден по-рано с лява ръка! Зифет Неби остана на почетното четвърто място в тази категория!

Така България завърши общо с 9 медала (2 златни, 1 сребърен и 6 бронзови) при мъжете и жените от 27-ото Световно първенство за хора с увреждания с лява и дясна ръка. В отборното класиране при по-силния пол страната ни е на осмата позиция. При дамите след внушителните 7 медала, България отново е осма.

