Федерацията по гимнастика излезе с важна информация за контузията на Валентина Георгиева

21 октомври 2025, 23:06 часа 468 прочитания 0 коментара
Най-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева, която получи контузия на коляното по време на Световното първенство в Джакарта, ще продължи лечението си в България, обявиха от федерацията.

Ще решават за Валентина Георгиева в България

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението й да се проведат в България. Коляното й е с отток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на централата.

По-рано днес след първия прескок - Юрченко с два винта, Георгиева се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

Националката претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от шампионати на Стария континент.

Джем Юмеров
