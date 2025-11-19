Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото

Решението на Конституционния съд е очаквано и не е изненада. Това заявиха за БНТ експерти в областта на конституционното право. Според тях каквото и да е решението на парламента до 1 януари не съществува техническо време за провеждане на референдум спрямо законодателството в България.

Според бившия конституционен съдия проф. Пламен Киров след решението на КС съществуват два варианта искането за референдум да влезе в пленарната зала. "Когато се отклонява едно искане по разпореждане на председателя преписката трябва да бъде върната на автора. Тоест да бъде върната в президентството. Ако това не е станало и преписката е налична в канцеларията на НС, заведена със съответния входящ номер няма никакъв проблем тя да бъде разпределена и да бъде гледана, но дори и да е върната президентът може да направи отново искане", категоричен е проф. Киров.

Според Петър Кичашки, доктор по конституционно право, народното събрание е длъжно да разгледа предложение за провеждане на референдум единствено, когато са внесени над 400 000 подписа от български граждани. "Когато МС или президентът внесат предложение за референдум няма никаква процедурна необходимост НС да го разглежда този въпрос веднага. Няма такова изискване. Просто този въпрос да бъде оставен на трупчета и да не бъде подлаган на разглеждане, защото това няма да доведе до нищо добро за България", каза той.

И все пак - дори и да се вземе решение за провеждане на референдум то няма технологично време съобразно сроковете в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. "Дори и да се вземе решение няма да стигне времето до 1 януари и на 1 януари ще се озовем в еврозоната", казва проф. Киров.

В предаването "Още от деня" по БНТ Петър Кичашки - доктор по конституционно право заяви: "За мен зарът е хвърлен. Решението е взето още отдавна с влизането ни в ЕС." "Това е търсене на политически дивиденти като играта както виждате се играе успешно и от двете страни", категоричен е той. Според конституционалисти страната ни вече не разполага с време за провеждане на референдум.