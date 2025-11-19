Най-важните новини за деня: 19 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 ноември 2025 г.

ВКС ИЗПРАТИ ВЪВ ВАРНА ДЕЛОТО СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ

Върховният касационен съд (ВКС) изпрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев във Варненския окръжен съд. Определението е на състав с председател и докладчик Блага Иванова и членове Бонка Янкова и Калин Калпакчиев. Обвинителният акт срещу Коцев беше внесен в Софийския градски съд (СГС) миналата седмица, но съдия Снежина Колева го прекрати и прати на ВКС, който да прецени къде следва да бъде разгледано – в София или във Варна.

РАДЕВ И ПОЛИТИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО - КАКВО СЕ ЦЕЛИ? АНАЛИЗ НА ПОЛИТОЛОГА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ВИДЕО)

Рутинните изказвания на президента стават все по-партийно ориентирани с потенциал за политическо инженерство. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Димитър Димитров, който коментира изказването на държавния глава Румен Радев във връзка с решението на Конституционния съд за референдума, иницииран от президентската институция.

ЗАПОЧНА НАДДАВАНЕТО "КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ ПЕНСИОНЕРИ": БНБ С КОМЕНТАР ЗА КОЛЕДНИТЕ ДОБАВКИ

"Това, което правят народните представители на ДПС-Ново начало - да дарят заплатите си за коледни добавки на пенсионерите, не се изключва от популиските действия. Първо беше заявено, че трябва да се видят разчетите на бюджета за 2025 година и тогава да се прецени какви възможности има за коледни добавки. Започна едно наддаване затова кой ще спечели повече". Това заяви пред bTV Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

ПРЕДИ ЕВРОТО: ЦЕНИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЖЕЛАНИТЕ СТОЛИЧНИ КВАРТАЛИ СКОЧИХА НАД 3000 ЕВРО ЗА КВАДРАТ

Малко повече от месец преди въвеждането на еврото, цените на жилищата в София продължават да растат, като надхвърлиха нови нечувани граници. След като средната им цена отдавна премина 2000 евро за кв.м., вече има и квартали, където средната цена се доближава до тази в големи европейски столици - над 5000 евро за кв.м. А отскоро във всички най-желани от купувачите столични квартали цените не падат под 3000 евро за кв.м., показва проверка на Actualno.com в платформата за недвижими имоти imot.bg.

ОКОНЧАТЕЛНО: ОЩЕ ДВА ПОЧИВНИ ДНИ ПО НОВА ГОДИНА, РЕШИ ПРАВИТЕЛСТВОТО

Официално правителството обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, става ясно от решенията на кабинета Желязков на редовното си заседание в сряда. Целта на постановлението е да се допринесе към процеса по присъединяване на България към еврозоната, като се отбележи от една страна официалното събитие, а от друга страна - да се осигури плавното преминаване към единната европейска валута с оглед техническото обезпечаване на процеса.

ПРОМЕНИТЕ В ПЛАТЕНОТО ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ ОТИВАТ НА СЪД. ЩЕ ИЗДЪРЖАТ ЛИ? ГОВОРИ ДИМИТЪР ПЕТРОВ (ВИДЕО)

Промените в платеното паркиране в София отиват на съд. Партия „Консервативно Обединение на Десницата“ (КОД) внесе жалба в Административния съд – София град, с която иска съда да постанови предварително спиране на действието и последваща отмяна на решението на Столичния общински съвет (СОС), с което се увеличават цените на платеното паркиране и се разширява обхватът на синята и зелената зони. Ако зависи от нас, решението е окончателно и няма връщане назад. Това каза в предаването Студио Actualno общинския съветник от ПП-ДБ Димитър Петров. Той каза, че буквално 20 минути преди да врезе в студиото, е узнал, че КОД, които имат общински съветници в групата на “Синя София“, са атакували решението на СОС в съда.

ЗОНИ ЗА СИГУРНОСТ: ЦГМ МЪЛЧИ И НЕ КОМЕНТИРА ЗАГРАБЕНИТЕ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ

Освен служебен абонамент, някои министерства и институции са си определили и зони за сигурност. Така те са завзели стотици места за паркиране в София и не плащат за тях. "Те не трябва да се ползват като места за паркиране, но очевидно го правят. Не мога да коментирам режимът за организация на зоните за сигурност, тъй като те имат друга организация и не се решават от нас", каза в ефира на Нова телевизия Емил Коларов, който е зам.-директор на Дирекция "Паркиране и мобилност" в Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

"ЛУКОЙЛ" ОБЯВИ, ЧЕ МОЖЕ ДА ТЪРСИ "СЪДЕБНА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ СИ В БЪЛГАРИЯ"

Руската компания "Лукойл" съобщи, че предприема всички необходими стъпки за продажбата на рафинерията в Бургас, мрежата си от бензиностанции и останалите активи в България. Компанията заявява, че очаква новоназначеният особен управител Румен Спецов да не възпрепятства този процес. "Лукойл" подчертава, че си запазва правото да потърси съдебна защита, ако смята, че правата и интересите ѝ са нарушени.

НОВИЯТ ПЛАН ЗА МИР НА САЩ В УКРАЙНА: ПОДРОБНОСТИТЕ ИЗПЛУВАТ, РУСНАЦИТЕ ПАК ИЗПОЛЗВАХА УИТКОФ

САЩ са поискали от украинския президент Володимир Зеленски да приеме изготвена от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия. Агенция Ройтерс се позовава на двама души, запознати с въпроса, като твърди, че Вашингтон настоява Киев да се откаже от територии и част от оръжията, както и да съкрати армията си наполовина. Според други източници, планът дори изисква руският да бъде признат за официален държавен език в Украйна и местната филиал на Руската православна църква да получи официален статут. Така планът на практика се покрива почти изцяло с руските максималистични искания – заграбване на Донецк и Луганск, обезкръвяване на украинската армия и признаване на руския език и влиянието на Московкката патриаршия - Още: САЩ водят тайни мирни преговори с Русия за край на войната в Украйна?

САЩ ВОДЯТ ТАЙНИ МИРНИ ПРЕГОВОРИ С РУСИЯ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА?

Белият дом и Москва тайно работят по предложение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, съобщи Axios на 18 ноември, позовавайки се на американски и руски официални лица. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и руският пратеник Кирил Дмитриев, който е изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, са обсъдили подробно 28-точков мирен план, казва анонимен американски представител.

КОРУПЦИОННАТА АФЕРА С БИВШИЯ БИЗНЕС ПАРТНЬОР НА ЗЕЛЕНСКИ ВЛИЯЕ СИЛНО НА ХОРИЗОНТА ЗА МИР. ATACMS - КАКВО СТАНА? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Началникът на президентския кабинет на Украйна Андрий Ермак няма да проведе среща в Истанбул със Стив Уиткоф, представителя за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп. Срещата е отменена – това твърди в своя кратка публикация в микроблог социалната мрежа "Х" Оливър Карол, кореспондентът на The Economist, който отразява случващото се в Украйна, Русия и Беларус.

УКРАЙНА ГОТВИ АРМИЯ ОТ 30 000 БОЙНИ РОБОТА СРЕЩУ РУСИЯ

Виктор Павлов, командир на украинската Трета отделна десантно-щурмова бригада и основател на Училището за подготовка на оператори на наземни роботизирани системи, заяви пред международни медии, че Украйна ще се нуждае от приблизително 30 000 наземни роботизирани системи до следващата година. Това може да изглежда като трудна задача, но Украйна по същество е изчерпала военните си резерви и трябва много бързо да ги попълни, пише The National Interest.

ПУТИН ЗАГУБИ ЗАВИНАГИ УКРАЙНА: НАКАРА УКРАИНЦИТЕ ДА ОСЪЗНАЯТ СВОЯТА ИДЕНТИЧНОСТ

Много преди пълномащабната инвазия през 2022 г. Владимир Путин избра постепенно ескалираща агресия срещу Украйна, за да й попречи да напусне орбитата на Кремъл и да си върне мястото сред европейската общност от нации. В ранните години от управлението си Путин се фокусираше върху масирана намеса във вътрешните работи на Украйна. От 2014 г. нататък той поде далеч по-силна комбинация от военна и политическа интервенция. И когато дори тази вече открита агресия не отклони Киев от западната му траектория, Путин се опита да реши украинския проблем на Русия веднъж завинаги, като започна най-голямото нахлуване в Европа след Втората световна война.