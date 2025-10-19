Войната в Украйна:

Цената на златото: Попадна ли Карлос Насар в капана на политиката?

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се озова в центъра на безпрецедентен скандал, който надхвърля спортните измерения и навлиза дълбоко в полето на политиката. След като отправи остри критики към ръководството на федерацията по щанги, обвинявайки го в липса на подкрепа, последвалите събития превърнаха Насар в мишена на политически атаки и спекулации

Срещата с Пеевски, която взриви напрежението

Кулминацията на напрежението дойде след срещата на Карлос Насар с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Тази среща, проведена на фона на конфликта на щангиста с федерацията, беше изтълкувана от мнозина като опит на спортиста да търси политическа протекция. В публичното пространство моментално се появиха обвинения, че Насар се превръща в инструмент в политически ръце и че срещата му с Пеевски, който е санкциониран по глобалния закон "Магнитски", е срамна.

Критиците на Насар, сред които и журналисти, видяха в този ход опит на Пеевски да се легитимира като държавник, който се интересува от проблемите на спорта, използвайки за целта един от най-обичаните български спортисти. Появиха се и крайни коментари, определящи срещата като "морално падение" и "вулгарна атака" срещу самия шампион.

Отговорът на Насар: "Далеч съм от политиката"

В отговор на вълната от критики, Карлос Насар беше принуден да излезе с официална позиция в социалните мрежи. "Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин", написа шампионът. Той подчерта, че неговото място е в залата и на подиума, а срещите му с различни институции и личности са продиктувани единствено от възпитанието му да уважава всеки, който го е потърсил.

Въпреки категоричното си разграничаване от политиката, Насар не отстъпи от критиките си към федерацията. "Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги", заяви той, с което ясно показа, че срещите му са част от битката му за по-добри условия и управление в спорта.

Конфликтът с федерацията: Нула лева подкрепа и обвинения в лъжа

В основата на скандала стои дълбокият конфликт на Насар с Българската федерация по вдигане на тежести. Шампионът публично обяви, че за подготовката му са изхарчени около 500 000 лева от лични спонсори, докато от федерацията е получил "нула лева", дори и без заплата. Тези обвинения бяха контрирани от президента на федерацията Стефан Ботев, който заяви, че Насар отказва да подпише своя договор с федерацията, което е причината да не получава финансиране.

Случаят с Карлос Насар се превърна в горчив пример за това как един изключителен спортен талант може да бъде въвлечен в политически игри и междуличностни конфликти. Обвиненията, които той отправи, и тези, които бяха насочени към него, разкриват дълбоки системни проблеми в управлението на българския спорт и лесната му политизация. Вместо да се радва на световните си успехи, Насар беше принуден да се защитава и да доказва, че единствената му цел е да се състезава под българския флаг.

Мартин Стоянов
