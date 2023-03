Сагата с Париж 2024 продължава: МОК се опълчи на британското правителство

"Не е работа на правителствата да решават кои спортисти могат да участват на международни състезания. Това би било краят на спорта като такъв, какъвто го познаваме днес. Надяваме се британското правителство да прояви уважение към автономията на спорта. Отговорност на спортните организации е да решават, въз основа на спортните постижения, кои атлети могат да участват на международни състезания. Спонсорите на Олимпийските игри не участват в този процес", пишат от МОК в официално изявление.

Olympic chiefs have urged the British government to respect the "autonomy of sport" after an attempt to lobby sponsors against a proposed pathway for Russian and Belarusian athletes to participate at next year's Paris Games. https://t.co/MGfWwV3xqE