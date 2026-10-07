Сензационно: Никола Цолов дебютира във Формула 1 до седмици

Една от най-големите мечти на българския спорт може да се сбъдне съвсем скоро. Никола Цолов, който в момента се състезава във Формула 2, а настоящият сезон е и дебютният му, може да дебютира във Формула 1 след няколко седмици. Според изданието "PitLane24", Българския лъв може да вземе участие в свободната тренировка за Гран При на Мексико. Тя ще се проведе на 30 октомври.

Никола Цолов може да дебютира в Мексико

През август месец Никола Цолов впечатли света на Формула 1, като навъртя около 700 километра на писта "Имола" с болида на "Рейсинг Булс" от елитния ешалон на най-бързия спорт в света. Тогава той взе и своя суперлиценз. Цолов си спечели заслужени похвали от Алън Пърмейн за спокойното каране и адаптивността, която показа на трасето. Но ако се включи в тренировката в Мексико, той ще кара различен болид. През август той управлява машина от сезон 2025, когато не бляха влязли в сила новите регулации.

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Цолов може да бъде вариант за "Рейсинг Булс"

Ако Никола Цолов кара през настоящия сезон във Формула 1, той ще кара и актуален болид. Ако Българския лъв кара на писта "Аутодром Ерманос Родригес", това би могло да промени пазара на пилотите значително. От Ред Бул искат да го видят зад волана на един от новите болиди, за да вземат решение за пилотския състав на "Рейсинг Булс" за сезон 2027. Именно по този начин Исак Хаджар влезе във Формула 1. Той дебютира в Мексико с "Алфа Таури" през 2023 г., като тогава се подвизаваше във Формула 2.

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