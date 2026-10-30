"Добър старт": Никола Цолов забрави пропуска си за влизане в падока на Формула 1 (ВИДЕО)

Вълнението завладя Никола Цолов часове преди официалния му дебют с болид от Формула 1. Българинът ще се качи в кокпита на Рейсинг Булс за първата свободна тренировка от Гран при на Мексико. Той ще заеме мястото на Лиам Лоусън, за когото се говори, че може да остане извън сметките на отбора за следващия сезон. Участието на Цолов е част от програмата за развитие на млади таланти, която задължава отборите да предоставят възможност на пилоти, участвали в не повече от две състезания, поне четири възможности за участие в тренировъчните сесии през сезона във Формула 1, като тази квота се разпределя по две участия за всеки с договор за състезания.

Цолов не скри вълнението си за дебюта в Мексико

Ясно е, че всички погледи в Мексико ще са насочени към Българския лъв, тъй като представянето му може да се окаже решаващ фактор за решението на Рейсинг Булс за следващия сезон. А напрежението и вълнението явно си казват думата. При пристигането си на емблематичната писта "Ерманос Родригес" Никола Цолов призна, че е забравил официалния си пропуск за влизане в падока. Българинът се пошегува: "Добър старт".

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Look who's here for his first official F1 session 👊 #F1 #VCARB #MexicoGP https://t.co/AbWfd2s4WY — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 30, 2026

За забавната случка разказа самият той в кратко видео от пристигането си на пистата, публикуваното в официалните профили на Рейсинг Булс в социалните мрежи. Цолов добави още, че е изключително развълнуван от случващото се. Началото на първата свободна тренировка е в петък, 30 октомври, от 20:30 часа българско време.

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