От Формула 1: Участието на Цолов в Мексико показва пренасищането с пилоти в Ред Бул

Участието на Никола Цолов в първата свободна тренировка (FP1) за Рейсинг Булс в Гран при на Мексико отново насочи вниманието към пренасищането с пилоти в лагера на Ред Бул. Като един от лидерите във Формула 2 тази година, който вече е натрупал опит във Формула 1 чрез тестовете със стар болид в Имола, Цолов обикновено би бил идеалният кандидат за състезателно място в дъщерния отбор през 2027 година. По тази причина от официалния сайт на Формула 1 излязоха с обширен материал, в който обсъдиха ситуацията и посочиха как участието на Цолов в FP1 насочва вниманието към състава на Рейсинг Булс за 2027 година.

От Формула 1 анализираха ситуацията на Ред Бул и Рейсинг Булс

Фактът, че през последните години Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад участваха в сесиите на FP1 в Мексико, показва, че това е нещо като ритуал на прехода. Всъщност преди няколко седмици шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн даде ясно да се разбере, че има сценарий "трима за две места", потвърждавайки, че Цолов е сериозен кандидат. Предизвикателството за ръководството на Ред Бул е, че и тримата споменати пилоти се представиха отлично през този сезон, а след като Хаджар вече е потвърден като партньор на Макс Верстапен в Ред Бул, няма да има промени в основния отбор.

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Като единствен дебютант в стартовото поле за 2026 година, Линдблад направи силно впечатление и отвън изглежда очевидно, че мястото му не е застрашено. Британецът е спокоен, докато чака конкретни новини. Случаят с Лоусън не е толкова еднозначен. В началото на този сезон повечето наблюдатели биха предположили, че дългосрочното му бъдеще е несигурно и че той би бил очевидният кандидат за отпадане, ако Ред Бул реши да даде шанс на някой млад пилот.

Новозеландецът затрудни положението на шефовете си, като не само редовно се класираше за Q3 и печелеше точки с Рейсинг Булс, но и се представи солидно, когато заместваше контузения Хаджар в основния отбор. Да го изключат сега би било, меко казано, сурово решение. Но каквото и да се случи, поне Лоусън знае, че е дал най-доброто от себе си. В крайна сметка ключът към запазването на мястото му в състезателния отбор може да се крие именно в състезанията, в които той участва за Ред Бул. Традиционната цел на отбора от Милтън Кийнс винаги е била да предоставя пилоти на основния отбор, поради което онези, които вече не се считаха за потенциални кандидати за преминаване в него, обикновено бяха отстранявани. След разочарованието през 2025 година Лоусън се възползва от втория си шанс в отбора от Милтън Кейнс.

"През последните 12 месеца, след като напуснах Ред Бул, се говореше много, че може би не съм пилот, който е достатъчно добър, за да кара за Ред Бул, заради началото ми. И това не е нещо, за което съм говорил много, но ако се върнем към началото на 2025 г., проведохме половин ден тестове в Херес преди сезона, имахме компрометиран тест в Бахрейн, а в Мелбърн пропуснахме третото място заради проблем с двигателя, след това в Китай имаше спринт състезание и това беше всичко. Така че в сравнение с тази година, чувствам, че очевидно имам много повече опит, когато се присъединявам към Ред Бул тази година; може би ако има нещо, което извличам от това, то е, че поне успях да покажа на хората, че мога да карам тази кола - или която и да е кола."

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