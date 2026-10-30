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От Формула 1: Участието на Цолов в Мексико показва пренасищането с пилоти в Ред Бул

30 октомври 2026, 15:13 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
От Формула 1: Участието на Цолов в Мексико показва пренасищането с пилоти в Ред Бул

Участието на Никола Цолов в първата свободна тренировка (FP1) за Рейсинг Булс в Гран при на Мексико отново насочи вниманието към пренасищането с пилоти в лагера на Ред Бул. Като един от лидерите във Формула 2 тази година, който вече е натрупал опит във Формула 1 чрез тестовете със стар болид в Имола, Цолов обикновено би бил идеалният кандидат за състезателно място в дъщерния отбор през 2027 година. По тази причина от официалния сайт на Формула 1 излязоха с обширен материал, в който обсъдиха ситуацията и посочиха как участието на Цолов в FP1 насочва вниманието към състава на Рейсинг Булс за 2027 година.

От Формула 1 анализираха ситуацията на Ред Бул и Рейсинг Булс

Фактът, че през последните години Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад участваха в сесиите на FP1 в Мексико, показва, че това е нещо като ритуал на прехода. Всъщност преди няколко седмици шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн даде ясно да се разбере, че има сценарий "трима за две места", потвърждавайки, че Цолов е сериозен кандидат. Предизвикателството за ръководството на Ред Бул е, че и тримата споменати пилоти се представиха отлично през този сезон, а след като Хаджар вече е потвърден като партньор на Макс Верстапен в Ред Бул, няма да има промени в основния отбор.

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Като единствен дебютант в стартовото поле за 2026 година, Линдблад направи силно впечатление и отвън изглежда очевидно, че мястото му не е застрашено. Британецът е спокоен, докато чака конкретни новини. Случаят с Лоусън не е толкова еднозначен. В началото на този сезон повечето наблюдатели биха предположили, че дългосрочното му бъдеще е несигурно и че той би бил очевидният кандидат за отпадане, ако Ред Бул реши да даде шанс на някой млад пилот.

Никола Цолов и Луам Лоусън

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Новозеландецът затрудни положението на шефовете си, като не само редовно се класираше за Q3 и печелеше точки с Рейсинг Булс, но и се представи солидно, когато заместваше контузения Хаджар в основния отбор. Да го изключат сега би било, меко казано, сурово решение. Но каквото и да се случи, поне Лоусън знае, че е дал най-доброто от себе си. В крайна сметка ключът към запазването на мястото му в състезателния отбор може да се крие именно в състезанията, в които той участва за Ред Бул. Традиционната цел на отбора от Милтън Кийнс винаги е била да предоставя пилоти на основния отбор, поради което онези, които вече не се считаха за потенциални кандидати за преминаване в него, обикновено бяха отстранявани. След разочарованието през 2025 година Лоусън се възползва от втория си шанс в отбора от Милтън Кейнс.

"През последните 12 месеца, след като напуснах Ред Бул, се говореше много, че може би не съм пилот, който е достатъчно добър, за да кара за Ред Бул, заради началото ми. И това не е нещо, за което съм говорил много, но ако се върнем към началото на 2025 г., проведохме половин ден тестове в Херес преди сезона, имахме компрометиран тест в Бахрейн, а в Мелбърн пропуснахме третото място заради проблем с двигателя, след това в Китай имаше спринт състезание и това беше всичко. Така че в сравнение с тази година, чувствам, че очевидно имам много повече опит, когато се присъединявам към Ред Бул тази година; може би ако има нещо, което извличам от това, то е, че поне успях да покажа на хората, че мога да карам тази кола - или която и да е кола."

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Формула 1 Никола Цолов Лиам Лоусън Рейсинг Булс
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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