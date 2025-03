Ще успее ли Гришо да повтори представянето си от миналата година на Мастърс-а в Маями?

Първата ракета на България Григор Димитров стартира днес участието си на силния турнир от сериите Мастърс в Маями. Родният тенисист е амбициран да се представи на високо ниво в надпреварата, тъй като началото на настоящия сезон не бе никак леко за него. Гришо бе преследван от контузии, които му попречиха да покаже истинските си възможности. Сега обаче е време за „поправителен изпит“ в Маями.

Във втория кръг на Мастърс-а в Маями Григор Димитров ще се изправи срещу 17-годишния италианец Федерико Чина. Младият състезател се намира под номер 441 в световната ранглиста, докато българската звезда заема 15-та позиция в подреждането. До момента 33-годишният Гришо и доста по-младият му съперник не са се изправяли един срещу друг на корта.

Tennis world: please welcome FEDERICO CINA!



The Italian hope, 17 years old, takes his first win on the ATP Tour 💪👶



🔜 Grigor Dimitrovpic.twitter.com/i9bYueQXcO