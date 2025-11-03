"В цял свят хората работят с изкуствен интелект, а ние още дърпаме гуми с въже": Лалова алармира за нуждата от модернизация

Европейската шампионка в спринта на 100 метра за 2012 година Ивет Лалова-Колио даде обширно интервю за предаването на Българската национална телевизия "Арена спорт". Легендарната ни състезателка коментира своите конкретни предложения, които изложи след скандалите в Българската федерация по лека атлетика. Според Лалова родният спорт се нуждае от сериозно модернизиране в тренировъчната методика, защото у нас се провежда един начин на подготовка от преди повече от 40 години.

Ивет Лалова: Останали сме с едни методики и с един начин на подготовка от преди повече от 40 години

"Във световен мащаб това вече е нещо, което е абсолютно необходимо. Има квоти за това колко жени да има в УС, колко атлети да има в моментите на взимане на важни решения. Докато при нас нещата са позастинали малко във времето. Аз няма да остана вечно в атлетиката, ще дам колкото мога още от себе си, но след мен се надявам да дойдат едни поколения, които да искат да продължат да бъдат на масата, където се взимат решения", категорична бе Лалова относно своите конкретни предложения.

"Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки. Когато имаше успехи, те бяха общи, а когато не се случва нищо - проблемът си е техен. Време е атлетите да седнат на масата.", допълни тя в "Арена Спорт".

"Мисля, че нашите треньори са едни изключително отдадени и сърцати хора, които се нуждаят от много подкрепа. Те работят с много любов и с минимални ресурси. Колко дълги години те изобщо не бяха легализирани и не получаваха никакви средства? Имаме нужда да се модернизираме малко. В цял свят вече хората работят с изкуствен интелект и компютри, за да развиват програми, за да изработват машини, които да помагат на спортистите да развиват качества и да са в по-добра форма. А тук още дърпаме гуми с въже. Ние сме останали с едни методики и с един начин на подготовка от преди повече от 40 години. Това е имало успехи, може да даде известна база, но за съжаление в един момент ние оставаме много далеч от всичко това, което се случва", заяви легендарната ни атлетка.

