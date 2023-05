Скръбна вест! Почина бивш световен шампион

ОЩЕ: Скръбна вест! Напусна ни 9-кратен световен шампион

Дойл е страдал от рак на панкреаса. След приключването на професионалната си кариера като състезател, през 1995 г. става президент на Британския съюз по колоездене. В колекцията си от медали има и три отличия от Игрите на Британската общност. Освен това през годините е работил за развитието и популяризирането на спорта.

"С голяма тъга семейството на Антъни Пол Дойл, известен в колоездачната си кариера като Тони Дойл, съобщава за смъртта му само на 64 години. Той издъхна на 30 април в болница "Frimley Park", се казва в изявлението.

Британският колоездачен съюз написа в Туитър: "Ние сме дълбоко натъжени да научим за смъртта на бившия президент на British Cycling и световен шампион на писта Тони Дойл".

We’re deeply saddened to learn of the passing of former British Cycling President and world track champion, Tony Doyle MBE.



Our thoughts are with Tony’s family and many friends at this time. Full obituary to follow.