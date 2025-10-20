"Верстапен пренаписва историята на Формула 1 пред очите ни": Шефът на Ред Бул оцени шансовете на Макс за титлата

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис заяви, че светът на Формула 1 "наблюдава историята в процес на създаване" с изумителното завръщане на Макс Верстапен в надпреварата за световната титла. Нидерландският пилот спечели третата си победа в последните четири Гран при, като вдигна трофея в САЩ, за да намали разликата с лидера в шампионата Оскар Пиастри на 40 точки, чийто съотборник в екипа на Макларън Ландо Норис е само на 14.

Мекис вярва, че Макс може да пренапише историята за пореден път

Четирикратният шампион във Формула 1 постигна 68-ата си победа в кариерата, като завърши перфектния уикенд с полпозишън и победа в спринта, последвани от полпозишън и победа в основната надпревара. Верстапен постига това за трети път и е единственият пилот, който го е правил. Поредицата от успехи го превърна от аутсайдер след Гран при на Нидерландия, когато той изоставаше от Пиастри със 104 точки, във фаворит, преследващ австралиеца и Норис.

"Да гледаш как Макс кара е да гледаш история в процес на създаване"

След победата на Остин Мекис бе запитан от медиите доколко е започнал да вярва, че наблюдаваме създаване на история. "Да гледаш как Макс кара е да гледаш история в процес на създаване", отговори той. "Той ни изненадва всеки път, когато излезе на пистата. Изненадва ни с това колко много ни притиска между една и друга сесия, колко голяма чувствителност има към неща, които понякога можем да видим и които не можем да видим. Така че да го гледаш е да гледаш история в процес на създаване."

Верстапен дори зашемети себе си с постиженията си през последните четири състезания, като намали 64 точки от аванса на Пиастри. Нидерландецът стигна дотам да каже, че ако някой му беше казал след състезанието в Зандвоорт, че ще се бори за титлата, щеше да го определи като "идиот".

