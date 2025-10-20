Перник ще бъде домакин на Републиканския турнир по шахмат

Завърши регистрацията за участие в Републиканския турнир по шахмат (ДИП до 20 години). Турнирът ще се открие на 21 октомври, вторник, в 15.00 часа в Двореца на културата в града. Организатори на турнира са лицензираната федерация БФШ 2022, както и местният клуб ШК Кракра Пернишки.

В Перник има сериозна основа за развитие на млади таланти

За две години клубът организира над 20 турнира и създаде, с подкрепа на ОДК и на Община Перник, сериозна основа за развитие на млади таланти в българския шахмат. При момичетата имаме голяма възможност да се борим за медал.

Този турнир ще бъде събитие в шахматния живот на Перник. За 100 години шахмат в Перник това е първият републикански турнир в града. През 2026-та се навършват 100 години шахмат в Перник. Организаторите са категорични, че догодина ще отбележат и тази годишнина и се надяват да имат още по-големи успехи!

