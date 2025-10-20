Войната в Украйна:

Перник ще бъде домакин на Републиканския турнир по шахмат

20 октомври 2025, 10:15 часа 384 прочитания 0 коментара
Перник ще бъде домакин на Републиканския турнир по шахмат

Завърши регистрацията за участие в Републиканския турнир по шахмат (ДИП до 20 години). Турнирът ще се открие на 21 октомври, вторник, в 15.00 часа в Двореца на културата в града. Организатори на турнира са лицензираната федерация БФШ 2022, както и местният клуб ШК Кракра Пернишки.

В Перник има сериозна основа за развитие на млади таланти 

За две години клубът организира над 20 турнира и създаде, с подкрепа на ОДК и на Община Перник, сериозна основа за развитие на млади таланти в българския шахмат. При момичетата имаме голяма възможност да се борим за медал.

Георги Чернев

Този турнир ще бъде събитие в шахматния живот на Перник. За 100 години шахмат в Перник това е първият републикански турнир в града. През 2026-та се навършват 100 години шахмат в Перник. Организаторите са категорични, че догодина ще отбележат и тази годишнина и се надяват да имат още по-големи успехи!

ОЩЕ: Достойно! Българските "кралици" са четвърти на Европейското по шахмат

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шахмат Перник българска федерация по шахмат Васил Антонов
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес