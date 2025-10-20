Страхотно представяне! България завоюва 15 медала от Балканските игри по спортна аеробика

Българските състезатели спечелиха 15 медала (9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови) на Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки, проведени в Кишинев (Молдова) през уикенда.

Националите ни взеха първо място отборно

Хегемония на България на Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки в Кишинев (17–19... Posted by Aerobic Union Bulgaria on Sunday, October 19, 2025

Националите впечатлиха със своето високо ниво на подготовка, техническа прецизност и артистичност при изпълнение на съчетанията си, което им осигури първото място отборно в конкуренция на силните тимове на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.

„Изключително успешно представяне, което още веднъж доказа силата на българската школа по спортна аеробика и нейния устойчив напредък в подготовката на млади таланти“, написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

ОЩЕ: Прекрасно! 7 медала за България от престижен турнир по спортна аеробика