Страхотно представяне! България завоюва 15 медала от Балканските игри по спортна аеробика

20 октомври 2025, 09:37 часа 321 прочитания 0 коментара
Българските състезатели спечелиха 15 медала (9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови) на Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки, проведени в Кишинев (Молдова) през уикенда.

Националите ни взеха първо място отборно 

Националите впечатлиха със своето високо ниво на подготовка, техническа прецизност и артистичност при изпълнение на съчетанията си, което им осигури първото място отборно в конкуренция на силните тимове на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.

„Изключително успешно представяне, което още веднъж доказа силата на българската школа по спортна аеробика и нейния устойчив напредък в подготовката на млади таланти“, написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

Бойко Димитров
