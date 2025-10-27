След травмата на Световното: Валентина Георгиева все още чака да разбере дали трябва да се оперира

Валентина Георгиева е преминала преглед при д-р Мартин Иванов – лекар на националния отбор по спортна гимнастика, който е направил пункция на коляното ѝ.

След манипулацията отокът е спаднал, но не достатъчно, за да ѝ бъде направен ядрено-магнитен резонанс.

Родната състезателка ще премине ЯМР в петък

Ако състоянието ѝ позволява, Валя ще премине ЯМР в петък, а в събота ще бъде прегледана от д-р Иван Василев в „Спортсклиник Еуровита“ в София – специалистът, който я оперира преди три години след травмата ѝ на Европейското първенство в Мюнхен.

Припомняме, че Валентина Георгиева получи контузия на коляното по време на Световното в Джакарта, Индонезия. Травмата й я възпрепятства от възможността да се бори за медал.

