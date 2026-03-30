Следващата спирка на Карлос Насар: Може ли българинът да пренапише историята на световните щанги?

Карлос Насар се насочва към следващата си голяма спирка в света на щангите - Европейското първенство 2026 в Батуми, Грузия! Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 април до 26 април, а там Карлос ще опита за пореден път да пренапише историята на световните щанги и да се доближи още малко до най-великите щангисти в историята. Какво точно обаче може да постигне Насар в Батуми?

Карлос Насар атакува четвърта поредна европейска титла в щангите

Трябва да се отбележи, че Карлос Насар влиза в шампионата като действащ европейски шампион, и то в три поредни издания. Насар е европейски шампион от Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025, като сега на практика ще опита да спечели четвърта поредна европейска титла. Малцина са щангистите в световен мащаб, успявали да спечелят толкова на брой поредни европейски титли. Сред тях обаче е и един действащ български щангист - Ангел Русев, който има цели пет поредни евротитли.

Доминацията на Насар на Стария континент

Когато говорим за значими рекорди в щангите, не може да се подмине името и на Наим Сюлейманоглу. Той има общо седем европейски титли, като три са с екипа на България и четири с екипа на Турция. Те не са в поредни години, тъй като Сюлеймонглу е възпрепятстван да участва в някои издания, но когато се състезава, конкуренцията му няма шанс. Нещо подобно твори и Карлос Насар на европейската сцена, където миналата година изпревари втория с невероятните 38 кг.

Карлос неизменно печели европейски медали при мъжете още от 16-годишен

Иначе Карлос Насар печели неизменно медали от европейски първенства още от 2021 г., когато още нямаше навършени 17 години, но спечели сребро от Москва 2021, и то в дебюта си при мъжете. Той спечели европейски сребро и от Тирана 2022. Интересното е, че Насар става световен шампион още на 17-годишна възраст - със злато от Ташкент 2021.

Хегемонията на Насар в последните години

Иначе впечатляващо е и това, че Карлос спечели последните 5 значими титли в щангите - олимпийски шампион от 2024, световен шампион от 2024 и 2025 и европейски шампион от 2024 и 2025. Големият фокус на Карлос са олимпийските игри, където иска да участва на възможно повече форуми и да спечели възможно повече олимпийски титли. Но по пътя към постигането на тази цел, Карлос може да счупи рекорди за най-много титли и на европейски и световни първенства. А това изглежда зависи само от него...

