Войната в Украйна:

Следващата спирка на Карлос Насар: Може ли българинът да пренапише историята на световните щанги?

30 март 2026, 17:35 часа 276 прочитания 0 коментара
Снимка: БОК, Любомир Асенов, LAP.BG
Карлос Насар се насочва към следващата си голяма спирка в света на щангите - Европейското първенство 2026 в Батуми, Грузия! Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 април до 26 април, а там Карлос ще опита за пореден път да пренапише историята на световните щанги и да се доближи още малко до най-великите щангисти в историята. Какво точно обаче може да постигне Насар в Батуми? 

Карлос Насар атакува четвърта поредна европейска титла в щангите

Трябва да се отбележи, че Карлос Насар влиза в шампионата като действащ европейски шампион, и то в три поредни издания. Насар е европейски шампион от Ереван 2023, София 2024 и Кишинев 2025, като сега на практика ще опита да спечели четвърта поредна европейска титла. Малцина са щангистите в световен мащаб, успявали да спечелят толкова на брой поредни европейски титли. Сред тях обаче е и един действащ български щангист - Ангел Русев, който има цели пет поредни евротитли.

Доминацията на Насар на Стария континент

Когато говорим за значими рекорди в щангите, не може да се подмине името и на Наим Сюлейманоглу. Той има общо седем европейски титли, като три са с екипа на България и четири с екипа на Турция. Те не са в поредни години, тъй като Сюлеймонглу е възпрепятстван да участва в някои издания, но когато се състезава, конкуренцията му няма шанс. Нещо подобно твори и Карлос Насар на европейската сцена, където миналата година изпревари втория с невероятните 38 кг.

Карлос Насар

Карлос неизменно печели европейски медали при мъжете още от 16-годишен

Иначе Карлос Насар печели неизменно медали от европейски първенства още от 2021 г., когато още нямаше навършени 17 години, но спечели сребро от Москва 2021, и то в дебюта си при мъжете. Той спечели европейски сребро и от Тирана 2022. Интересното е, че Насар става световен шампион още на 17-годишна възраст - със злато от Ташкент 2021.

Хегемонията на Насар в последните години

Иначе впечатляващо е и това, че Карлос спечели последните 5 значими титли в щангите - олимпийски шампион от 2024, световен шампион от 2024 и 2025 и европейски шампион от 2024 и 2025. Големият фокус на Карлос са олимпийските игри, където иска да участва на възможно повече форуми и да спечели възможно повече олимпийски титли. Но по пътя към постигането на тази цел, Карлос може да счупи рекорди за най-много титли и на европейски и световни първенства. А това изглежда зависи само от него...

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести Карлос Насар
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес