Олимпийският шампион в ски скоковете, който се страхува от високо и няма нито една победа в Световната купа

Това е един от онези моменти, които изглеждат възможни само на олимпийската сцена. Историята на един талантлив ски скачач, който все още не бе спечелил нищо значимо в кариерата си, но показва най-доброто от себе си на Зимните игри в Милано/Кортина и завоюва олимпийско злато на малката шанца. Точно това направи Филип Раймунд - без да има нито една победа в надпреварите от Световната купа, миналата седмица той успя да се качи на най-високото стъпало в Предацо, Италия. Още по-трудно за разбиране е, че 25-годишният младеж, който редовно се хвърля от върха на зашеметяващи височини, го е страх от високото.

Раймунд стана олимпийски шампион без нито една победа в старт от Световната купа

Раймунд е роден през 2000 г. в югозападния германския град Гьопинген. Той и по-големият му брат Фабиан започват да се занимават със ски скокове още като деца. Още от малък той се влюбва в спорта и вече знае, че това е неговото призвание, на което ще посвети живота си. През 2005 и 2011 г. шестчленното семейство на два пъти се премества по-на юг, като в крайна сметка се установява в центъра на ски скоковете - Оберстдорф. Това било идеално, тъй като двамата братя се нуждаели от по-големи шанци и по-интензивна тренировка, а баща им - Кристиан Раймунд, си намерил работа като треньор по ски скокове в олимпийския тренировъчен център.

ОЩЕ: Пристигна в Милано за олимпийските игри, а завърши в затвора "Сан Виторе"

Първоначално Филип се пробва в северната комбинация - спорт, който съчетава ски скокове и ски бягане. След известно време той захвърля щеките за бягане и заявява, че "никога повече не иска да се измъчва по този начин". Така решава да се коцентрира изцяло върху ски скоковете. Добре... само ако не беше страхът му от височини. За да се пребори с проблема, Раймунд работи със спортен психолог. Той обяснява, че обикновено контролира страха си, но има моменти по време на полета, в които има проблем. Тялото му сякаш поема контрола и нищо не зависи от него. За около секунда и половина е като да наблюдава себе си, докато нещо го хваща здраво, разкрива самият той.

Раймунд пропуска СК в Планица заради страха си от височини

По тази причина в края на сезон 2024/25, Раймунд не участва на Световната купа по ски скокове на хълма Планица в Словения, известен с изключително дългите си скокове. Именно там словенецът Домен Превц постави нов световен рекорд от 254,5 метра. Нормалните хълмове, като този в олимпийския град Предацо, предлагат скокове от само около 110 метра. Това подхожда много повече на Раймунд.

На външен вид ски скачачът изглежда всичко друго, но не и тревожен или затворен. Когато е под напрежение, обаче, може да мълчи с часове. Това до известна степен затруднява треньора му Щефан Хорнхагер. В началото двамата имали сериозни неразбирателства, но вече са се опознали добре и австрийският специалист е свикнал с държанието на своя състезател. Хорнхагер го определя като много "мил човек и невероятен спортист". Но само това не е достатъчно, за да станеш олимпийски шампион. Опитният специалист описва Раймунд като "изключително атлетичен с невероятна техника, която много малко хора могат да изпълнят."

Въпреки това, през последните години Раймунд рядко успяваше да превърне огромния си талант в успех. Той рядко се качваше на най-високото стъпало на подиума, а когато го правеше, то беше само в отборното състезание. Затова триумфът му в Милано/Кортина е още по-впечатляващ. Той записа скок от 102 метра в първия опит и още по-добър - 106,5 метра, във втория, което му донесе златния медал в надпреварата на малката шанца. Спокойно може да се каже, че това, че отпразнува първата си голяма индивидуална победа на олимпийския подиум, си е малко чудо.

ОЩЕ: Владимир Зографски записа историческо класиране за България на Зимни олимпийски игри