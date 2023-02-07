Спорт по телевизията днес - 7 февруари 2023 г.
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, супер Г за комбинация, мъже Евроспорт 1
15.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, слалом за комбинация, мъже Евроспорт 1
15.30 Тенис, турнир в Монпелие Мax sport 1
19.00 Волейбол, "Варта" - "Закса" Мax sport 3
19.00 "Зандхаузен" - "Фрайбург" Диема спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Далас Мax sport 2
21.15 Баскетбол, "Ховентуд" - "Улм" Мax sport 4
20.00 Тенис, турнир в Монпелие Мax sport 1
21.45 "Салернитана" - "Ювентус" Ринг
21.45 "Айнтрахт" - "Дармщад" Диема спорт 3
03.00 НХЛ, "Нешвил" - "Вегас" Мax sport 1
03.00 Тенис, турнир в Далас Мax sport
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: спорт