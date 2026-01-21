Войната в Украйна:

Станка Златева косвено атакува Гриша Ганчев: Явно така ги възпитават в ЦСКА!

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева коментира пред bTV мелето на Държавното първенство по борба в Сливен, където състезателят на ЦСКА Иво Илиев си изпусна нервите срещу съдиите след загубата на финала в категория до 72 кг класически стил. Златева косвено атакува собственика на борцовия клуб на ЦСКА Гриша Ганчев, с който водят задочна война, като заяви, че "явно така ги възпитават в ЦСКА".

"Да скочиш на жена, да я удариш - явно така ги възпитават в ЦСКА"

Илиев ритна масата на съдиите, а по думите на Златева, борецът е ударил съдийката Елина Васева. Тя пък стана и се приближи към него, за да го удари с юмрук в лицето, а майката на бореца ѝ скочи на бой. Иначе Златева коментира, че предстои да стане ясно какво ще се случи с Иво Илиев след този инцидент, като вероятно Управителният съвет на федерацията ще вземе решение какво да бъде наказанието на бореца. 

Станка Златева

"Такава простотия няма - да скочиш на жена, да ритнеш масата, да я удариш... Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА!", заяви Станка Златева пред колегите от bTV. Попитана какво предстои за Иво Илиев след инцидента, Златева каза: "Ще разберем!"

