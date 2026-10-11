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Станка Златева "не пуска кокала" - ще се бори за президентския пост, както на тепиха

11 октомври 2026, 17:27 часа 878 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Станка Златева "не пуска кокала" - ще се бори за президентския пост, както на тепиха

Президентът на Българска федерация по борба Станка Златева излезе с изявление преди изборите за нов председател, в което заяви, че няма да се откаже от мандата си. Легендата на родния спорт е категорична, че няма да се поддаде на натиска, под който е поставена тя и екипа ѝ. Припомняме, че на 17 октомври ще се проведе извънредното Общо събрание, на което където ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник както и приемането на нов устав.

Станка Златева няма намерение да се оттегля 

Златева е начело на родната федерация от миналата година, когато спечели изборите след оттеглянето на другия кандидат в лицето на Гриша Ганчев. Оттогава насам тя взе редица противоречиви решения, които настроиха голяма част от борцовата общност срещу нея. Въпреки това, тя остава категорична в позицията си. Златева заяви, че ще се бори за поста си, както по време на активната си кариера се е борела на тепиха.

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"Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател на Българската федерация по борба (БФ Борба) през миналата година. Поех тази отговорност с ясното съзнание, че промяната няма да бъде лесна, но и с убеждението, че българската борба заслужава бъдеще, изградено върху честност, прозрачност, ясни правила, работа и грижа за собствените ни таланти. Категорична съм, че както съм се борила на тепиха за България, така и днес ще продължа да се боря за бъдещето на българската борба и възраждането на нашата българска школа. Няма да отстъпя от принципите си и няма да позволя усилията за промяна да бъдат обезсмислени", категорична е Златева.

Станка Златева

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"Досега запазвах добрия тон, защото вярвам, че спортът трябва да обединява, а не да разделя. Но вече няма да премълчавам истината. Част от тези, които публично се представят за "обединители", трябва да отговорят на въпроса защо са предприели съдебни действия, с които да обявят в несъстоятелност БФ Борба. Към момента няма влязъл в сила съдебен акт, с който да е установено вземане на трети лица към БФ Борба. Въпреки това на 4 септември 2026 г. срещу федерацията е заведено търговско дело № 20261100901357 от фирми, свързани с "обединителите", с което се иска обявяването ѝ в несъстоятелност. Това е изключително сериозен факт, който не може да бъде подминат с красиви думи за обединение и загриженост за бъдещето на нашия спорт. Няма по-красноречив факт именно от този, който да отразява волята на лъжеобединителите за "обединение", заяви още тя.

Златева не се бори за поста, а за бъдещето на българската борба

"Още по-важен е въпросът за произхода на претендираните задължения. Те са генерирани по време на управлението на БФ Борба от Христо Маринов и при участието на "обединителя-меценат" Гриша Ганчев в Управителния съвет на федерацията. Днес именно лицата, свързвани с призивите за обединение, поставят БФ Борба в ситуация да защитава финансовите си средства вместо да ги инвестира в българските клубове и таланти. Залогът е много по-голям от един управленски пост. Става дума за бъдещето на една от най-успешните и разпознаваеми борцови школи в света - тази на България. Става дума за децата, за младите състезатели, за треньорите и за клубовете, които всеки ден работят, за да създават шампиони. Не можем да допуснем решения и действия, които ще лишат тези млади таланти от възможността да се развиват и да прославят България", гласи още позицията на Златева, публикувана на официалния сайт на Българската федерация по борба.

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Станка Златева борба българска федерация борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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