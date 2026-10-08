Един от кандидатите за президент на БФ Борба се отказа - обединява сили с друг в битката срещу Златева

Дни преди Извънредното общо събрание на Българската федерация по борба, на което където ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на централата, избор на негов наследник, един от кандидатите оттегли кандидатурата си. Става въпрос за Мирослав Гочев. Той реши да подкрепи един от другите кандидати в лицето на Тодор Ангелов, за да отидат повече гласове при него.

Гочев оттегли кандидатурата си

Гочев, който е личен треньор на Биляна Дудова, бе подкрепен от шест клуба, но сега отправи призив към тях да гласуват за Ангелов на 17 октомври. Той призна, че двамата споделят общи идеи и е по-добре за борцовата общност да обединят сили, за да свалят Станка Златева от президентския пост. Към момента Златева и Ангелов са единствените варианти. Кандидатурите ще бъдат представени на вниманието на делегатите на извънредното Общо събрание и ще бъдат разгледани в съответствие с дневния ред и устава на БФ Борба.

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Ето какво каза Гочев:

"Аз и моите съмишленици сме се събрали и решихме да подам отвод на кандидатурата ми за председател и да направя така, че всички мои поддръжници да подкрепят г-н Тодор Ангелов. Не ми влияе дали ще съм президент. Не съм се целил да бъда фигурата, която да ръководи институция. Аз съм в борбата от много малък и за мен е важно тя да върви напред. Виждам в лицето на г-н Тодор Ангелов съмишленик и като по-малък ще отстъпя моите гласове към него. Той е бил в тази област, разбира доста неща и е добър бизнесмен. Покриваме се с него в доста неща и искам да направя жест да преминат моите хора към г-н Ангелов. С него ще вземем различни гласове и с тях може да не успеем да сменим това ръководство, срещу чиято работа скачат всички", заяви Гочев по време на пресконференцията.

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