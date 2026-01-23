Станка Златева за скандала в Сливен: Никой не е прецакван от съдиите, даже за ЦСКА имаше повече помощ

Президентът на федерацията по борба - Станка Златева, коментира пред БГНЕС настоящето Държавното първенство в Сливен, което беше белязано от голям скандал в предходните дни. Ръководителката отрече спекулациите, че ЦСКА е бил ощетяван от съдиите и отново подчертава варианта за инсценировка.

„Съдийката е отстранена, а състезателят е дисквалифициран“

„Нормално е да ескалират понякога нещата, защото има много емоции – състезателят е под стрес, треньорите се вълнуват и се случват такива неща. Това не е за пръв път, няма да е и за последен. Излъчваме всички мачове и може да видите, че никой не е прецакван от съдиите. Мисля, че даже имаше за ЦСКА повече помощ. Ескалира ситуацията, но какво прави майката на тепиха? Да, на съдийката не й издържаха нервите, досега има само бити съдии“.

„Има органи, които ще разследват. Съдийката е отстранена, а състезателят е дисквалифициран. Дотук мисля, че нещата са окей. Към всички са пуснати рапорти. Ще има хора, които ще се сезират за ситуацията. Два дни всичко вървеше по план. Господин Ганчев даже беше тук. Вече не знам какво да мисля, просто така го казвам“, отговори Златева на въпрос, свързан с предположенията й, че това може да е инсценирано.

„Нямам идея дали състезателите на ЦСКА ще дойдат. Стоян Добрев имаше възможност за подбор и да пусне покани. Има рейтингов турнир и след това започва подготовката за Европейското. Всички ще бъдат поканени, да заповядат“, добави президентът на федерацията във връзка с предстоящото Европейско.

ОЩЕ: След грозния скандал в Сливен: Световен шампион по борба призова Станка Златева да подаде оставка!