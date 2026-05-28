Войната в Украйна:

Нова победа изстреля Нургюл Салимова до споделено трето място на Европейското по шахмат

28 май 2026, 22:33 часа 578 прочитания 1 коментар
Снимка: FIDE
Нова победа изстреля Нургюл Салимова до споделено трето място на Европейското по шахмат

Една от звездите на българския шахмат Нургюл Салимова записа трета поредна победа на европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката победи с белите фигури рускинята Варвара Полякова. До 50-ия ход позицията на дъската бе равна, въпреки че българката имаше пешка в повече. Грешка на Полякова обаче веднага бе наказана от Салимова и на 60-ия ход тя принуди съперничката си да се предаде.

Нургюл Салимова записа трета поредна победа на Европейското в Батуми

С победата най-предно ранкираната българка в световната ранглиста събра 3,5 точки и разделя трето-шесто място във временното класиране. С 3 точки пък е Надя Тончева. В четвъртия кръг тя направи реми с белите с Улвия Фаталийева от Азербайджан. Габриела Антова пък остава с 2,5 точки след поражение от друга представителка на азерите - Гюнай Мамадзада. 

Още: Нургюл Салимова блести в Полша! Влезе в топ 3

Нургюл Салимова

С 2,5 точки вече е и Белослава Кръстева, която спечели с черните фигури срещу италианката Теа Гуеци. Останалите три българки в турнира допуснаха поражения с белите фигури. Гергана Пейчева отстъпи пред Алиция Сливицка от Полша, Виктория Радева загуби от Юлия Лявонова от Беларус, а Анджелика Ненова бе надиграна от 11-годишната надежда на английския шахмат Бодхана Сивандан. Пейечва е с 2 точки, Радева - с 1,5, а Ненова е с актив от 1 точка.

В петък е петият кръг от европейското първенство, а до момента начело в класирането с максималните 4 точки са Елмира Мирзоева от Англия и Анастасия Хнатишин от Украйна.

Още: Браво! Нургюл Салимова победи бивша световна шампионка по шахмат по изумителен начин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шахмат Нургюл Салимова
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес