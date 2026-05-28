Изскочи нов брутален конкурент на Саръбоюков - африканец полетя на почти 9 метра!

28 май 2026, 10:57 часа 158 прочитания 0 коментара

Африканският атлет Тафадзва Чикомба направи изключителен резултат в дългия скок от 8.75 метра, но с +3.2 m/s вятър. Това означава, че резултатът му няма да има официален характер, но самият скок е от световна класа. При нормални условия този скок на Чикомба вероятно ще е в порядъка на 8.40-8.50 метра, което в наши дни потенциално би му донесло медал и дори титла от световно първенство.

8.75 метра с попътен вятър: Невероятният скок на Чикомба в САЩ

Чикомба не е сред абсолютните суперзвезди в дългия скок като Милтиадис Тентоглу, Матия Фурлани, пък и Божидар Саръбоюков, но е сред многото скачачи, които имат потенциала да гонят най-добрите. Той постигна изключителния резултат на NCAA West Regionals в САЩ, което е още по-впечатляващо, тъй като идва още на регионално ниво на колежанските игри, а не на финалите.

За да скочи над 8.70 метра, Чикомба се нуждае от скорост, доближаваща тази на специалист в спринта на 100 метра, а след това и да трансформира тази скорост в полет над пясъчника. Разбира се, вятърът е изиграл ключова роля за постигането на този резултат, но трябва да се каже, че това е 19-ият най-силен скок в историята при вскякакви условия, което също доказва, че скокът е от световна класа.

NCAA създава може би най-силната среда в света на леката атлетика, тъй като събира много качествени атлети при много конкурентни условия. За Чикомба, който е родом от Зимбабве, остава да превърне този скок в официален резултат. Той има лично от 8.27 метра от този месец, като очевидно има потенциал да скача дори повече. Това означава, че за Саръбоюков ще има още един сериозен конкурент в света.

Иначе световният рекорд в дългия скок е на Майк Пауъл и е невероятните 8.95 метра на открито. Карл Люис пък има 8.79 в зала. Към днешна дата водещите скачачи в света остават далеч от тези резултати, но постепенно започват да се доближават. Някои специалисти побързаха да поставят сериозни очаквания и към Божидар Саръбоюков, който обаче не си позволява да мисли в такива измерения.

Лека атлетика Божидар Саръбоюков
Стефан Йорданов Редактор
