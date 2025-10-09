Феномен! Карлос Насар трепна, но показа уникална воля и стъпи за трети път на световния връх в щангите

Феноменът на българските щанги Карлос Насар стъпи за трети път на световния връх! Спортист номер 1 на България стана световен шампион в новата олимпийска категория до 94 кг на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия. 21-годишният тежкоатлет от Червен бряг вече стана европейски шампион за 2025-а през април, а сега стана и световен шампион, за да защити титлата си от миналата година. А освен световна титла, Насар успя да постави и световен рекорд в изхвърлянето.

Карлос Насар е световен шампион за трети път

Насар изпита трудности в първото движение - изхвърляне, където направи два неуспешни опита. Той записа само 173 кг и остана на четвърто място във временното подреждане - без медал в отделното движение. В изтласкването обаче Карлос показа, че е без конкуренция. Той отказа съперниците си още във втория си опит, а в третия опит записа 222 кг - световен рекорд. Двубоят на Насар бе 395 кг, изпреварвайки Алиреза Моейни от Иран (391 кг) и Йоксер Алборноз от Колумбия (390 кг).

Насар изпита трудности на старта и остана без медал в изхвърлянето

Карлос Насар първоначално заяви 170 килограма, но естествено, когато дойде ред да излезе на тази тежест, той вдигна заявката си до 173 кг. Родният щангист обичайно отлага до последно излизането си на подиума, тъй като може да си го позволи заради превъзходството спрямо неговите конкуренти. И първата добра новина за Насар не закъсня - един от по-сериозните му конкуренти Али Алипур изпусна щангата на 171 кг. Той се поправи с успешен опит на 172 кг. Киануш Ростами от Косово също закова 172 кг.

След това дойде и първият опит на Насар - на 173 кг, а щангата бе изхвърлена с лекота, за да накара залата да скандира "Българи, юнаци". Дойде отговор от Али Алипур, който в третия си опит успя да закове 176 кг. Това накара Киануш Ростами да излезе за опит от 177 кг в опит да се пребори за бронз в движението, но не успя да изхвърли тежестта. Във втория си опит обаче Насар не успя да изхвърли щангата, която остана малко зад него, проваляйки се на 178 кг. Иранецът Алиреза Моейни му отвърна с успешен втори опит на 179 кг, за да поведе в класирането.

Насар тръгна за всичко или нищо в последния си опит в изхвърлянето и не сполучи

Въпреки че изпусна щангата във втория си опит, Карлос реши да атакува директно световния рекорд със заявка за 182 кг, но отново не успя да изхвърли щангата. След него последен излезе Алиреза Моейни, който също заяви 182 кг и успя да направи трети успешен опит, за да постави нов световен рекорд в изхвърлянето. Така Насар остана без медал в движението, нареждайки се на четвърто място със 173 кг - на 9 кг зад Моейни, на 3 кг зад сребърния медалист Алипур и на 2 кг зад бронзовия медалист Йоксер Алборноз от Колумбия, който се състезава в група В.

Проблемът за Моейни бе, че той е значително по-слаб на изтласкване. Той стартира с успешни опити на 198 кг и 204 кг, а накрая успя да закове и 209 кг. Едва когато Моейни приключи с последния си опит, на подиума за пръв път излезе и Насар. Той започна с успешен опит на 210 кг, за да излезе временно на трето място в двубоя. Веднага след него се появи и най-сериозната заплаха за Насар в изтласкването - Али Алипур. Иранецът стартира с успешен опит на 211 кг.

Насар не остави шансове на конкуренцията в изтласкването и постави световен рекорд

В надпреварата останаха само трима щангисти - Насар, Алипур и Ростами. Карлос заяви за втория си опит тежест от 219 кг. Преди него обаче Ростами излезе за опит на 216 кг, но се забави доста с изпълнението си, а накрая само отлепи щангата от земята, без да опитва изтласкване. Алипур, който взе аванс пред Насар от 3 кг в изхвърлянето, избра да атакува 217 кг във втория си опит в изтласкването, но не успя да вдигне щангата над главата си.

В третия си опит Ростами пак само повдигна щангата и се отказа, завършвайки с двубой от 377 кг на пето място. Алипур пък тактически реши да избяга от 217 кг и вдигна заявката си на 219 кг, за да принуди Насар да излезе преди него на подиума. Карлос атакува тази тежест във втория си опит и успя да вдигне щангата над главата си, за да излезе начело във временното класиране. А веднага след него излезе Алипур, за да опита 219 кг, но не успя, което означаваше, че Насар е световен шампион!

Въпреки че си подсигури световната титла, Насар излезе и за третия си опит в изтласкването, за да атакува световния рекорд. Той вдигна 222 кг над главата си и постави световен рекорд в изтласкването в категория до 94 кг. Българинът записа с двубой от 395 кг - с четири пред Алиреза Моейни и с пет пред Йоксер Алборноз, който успя да се добере до бронза, въпреки че се състезаваше в група В.

Преди състезанието във Фьоде

Карлос Насар влиза със самочувствие на Световното първенство 2025 във Фьоде, след като през 2024-а стана безапелационно олимпийски, световен и европейски шампион в категория до 89 кг. Той затвърди доминацията си и на Европейското 2025 в Кишинев, където разби конкуренцията в категория до 96 кг. Сега Карлос ще влезе в олимпийската категория до 94 кг, в която ще се състезава до следващата му голяма цел - Лос Анджелис 2028.

Още преди Световното стана ясно, че Насар ще се състезава с още двама олимпийски шампиони. Това обаче не притесни българския щангист, който вече доказа, че превъзхожда конкурентите си. Малко по-късно стана ясно, че един от основните конкуренти на Насар се отказва заради контузия. А това пък даде поводи на Карлос да се пошегува с това как опонентите му бягат от него - един контузен, втори ще вдига в Б група, трети повтаря, че "не е стресиран".

Състезанието в категория до 94 кг започна още в сряда - с участниците в група С, които бяха 14 на брой. Там победителят остана на цели 75 кг в двубоя спрямо резултата на Насар от Кишинев. А интересното бе, че конкурентите на Насар правиха вдигаха на изтласкване толкова, колкото Карлос има на изхвърляне, което само идва да покаже разликата в класите. Група B пък се състезава от 15:30 часа българско време, но големите фаворити са в група А, започваща от 20:30 часа.

Категорията на Насар е една от последните в програмата на Световното във Фьоде, като след него има само още две категории при мъжете, а в една от тях ще се състезава и Христо Христов. Карлос ще се бори за световната титла и с изцяло променена техника под ръководството на олимпийския шампион Асен Златев, който го тренира за това Световно. Целта е да се изгради техника, която да предотврати проблемите в рамената.

Иначе Насар направи промени и по храненето - с нов нутриционист, който добави нещо ново към хранителния режим на щангиста. В дните преди шампионата Карлос успя да уплаши конкуренцията и с убийствени килограми на тренировка (ВИДЕО), но и също така призна в интервю пред bTV, че 12 дни преди шампионата е изпуснал щангата 4 пъти, като смята, че на Европейското е вдигал с лекота с 9 килограма повече спрямо сега.