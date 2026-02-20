Спорт:

Състезание под неутрален флаг или не съвсем: Руската фигуристка, която породи дискусии около екипировката си

20 февруари 2026, 8:47 часа 522 прочитания 0 коментара
Състезание под неутрален флаг или не съвсем: Руската фигуристка, която породи дискусии около екипировката си

Руската фигуристка Аделия Петросян привлече сериозно внимание по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Макар около екипировката ѝ да възникнаха спорове дали отговаря изцяло на правилата, тя ще вземе участие във финала в четвъртък вечер. 

През последните четири години руски състезатели по фигурно пързаляне не участваха в международни надпревари извън страната. До миналия вторник, когато Петросян представи волната си програма в квалификациите на индивидуалната надпревара при жените. Осемнадесетгодишната състезателка си осигури място на Олимпийските игри чрез турнир в Русия, а първата ѝ поява на голям международен форум предизвика силен интерес. В четвъртък тя ще се бори във финала, макар част от зрителите да смятат, че не е трябвало да получи право на участие. 

Аделия Петросян се състезава с екипировка силно наподобяваща руското знаме

Като представителка на Русия, Петросян се състезава под неутрален флаг, тъй като руските спортисти остават санкционирани от Международния олимпийски комитет заради войната в Украйна. Въпреки това по време на изпълнението си тя се появи с червено яке, бял топ и син панталон – комбинация, която според някои напомня цветовете на руското знаме и може да се тълкува като намек за националната ѝ принадлежност. 

Още: Драма за второто място! Класиране на нациите по медали на Зимните олимпийски игри 2026 (обновява се)

Аделия Петросян

От Международния олимпийски комитет засега не виждат нарушение и фигуристката ще стартира във финала на индивидуалната надпревара. Тя ще излезе на леда под музиката на Майкъл Джексън като двадесета поред и е сочена за една от претендентките за златото. Специално внимание ще бъде насочено към изпълнението на тройния ѝ аксел – елемент, който може да се окаже решаващ в битката за медалите.

Аделия Петросян

Аделия Петросян е родена през 2007 година и е една от най-ярките представителки на новото поколение в руското фигурно пързаляне при жените. Тя тренира в школата на Етери Тутберидзе, известна с подготовката на олимпийски и световни шампионки, и се отличава с изключително висока техническа сложност в програмите си. Петросян бързо се утвърждава на национално ниво с престижни класирания и се смята за една от най-перспективните състезателки на своето поколение.

Още: Феноменална Лора Христова продължава да прави фурор на олимпийското стрелбище

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
фигурно пързаляне Зимни Олимпийски игри Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес