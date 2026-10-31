В Нидерландия: Ред Бул иска даде титулярно място на Никола Цолов във Формула 1

Целият свят на Формула 1 говори за едно име - Никола Цолов. Българският пилот направи своя официален дебют по време на първата свободна тренировка от Гран При на Мексико. Той се качи зад волана на болида на Рейсинг Булс и остави много добри впечатления с 12-о си място - само на 0.126 секунди от титулярния пилот на отбора Арвдид Линдблад. Участието на Българския лъв е знаково, тъй като се случва в момент, в който Рейсинг Булс трябва да вземе много важно решение.

В Нидерландия: От Ред Бул са изключително впечатлени от Цолов

Отборът е изправен пред сериозен казус. Дали да даде шанс на Никола Цолов във Формула 1 още следващия сезон или да заложи на Лиам Лоусън, който се представя много силно през последните месеци. Ръководителят на тима Алън Пърмейн призна, че не бързат с решението, но то все пак трябва да се вземе скоро. В Нидерландия вече дават малък аванс на младия българин. Според журналиста Шил ван Колденховен от "Viaplay" окончателното решение се очаква съвсем скоро и то може да бъде в полза на Цолов, тъй като в Ред Бул са впечатлени от работата му.

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"Те определено искат да направят нещо с това българско момче, което веднага показа, че е бързо. Той има излъчване на рокзвезда и в Ред Бул са изключително впечатлени от Никола Цолов", заяви Ван Колденховен, след което призна, че би било логично да предложат на Лоусън нов договор, подчертавайки желанието да осигурят място на българина. "Но Цолов... те са изключително впечатлени от него и много искат да го преместят напред и да му дадат титулярно място. Това, което разбрах, е, че след това състезание ще бъде дадена яснота както на Лоусън, така и на Цолов. В момента никой не знае какво ще се случи, но решението ще бъде обявено. Дали ще е в неделя вечер, понеделник, вторник или сряда, все още не е ясно."

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