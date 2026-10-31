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Спряха последния българин на Световното първенство по борба преди битката за медалите

31 октомври 2026, 16:28 часа 893 прочитания 0 коментара
Снимка: bul-wrestling.org
Спряха последния българин на Световното първенство по борба преди битката за медалите

Българското участие на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан, приключи. Последният роден представител Ахмед Батаев отпадна от шампионата, след като постигна една победа и претърпя загуба. Европейският вицешампион от 2022-а стартира с инфарктен успех над Мухаман Алиев от Украйна. Той постигна обрат в последните секунди - 6:5, като по този начин продъли напред в надпреварата в категория до 92 килограма на свободния стил.

Батаев отпадна от 1/4-финалите в Астана

На 1/4-финалите Батаев отстъпи с 4:7 пред иранеца Амир Фирузпур, който е трикратен шампион на Азия и трети в света от миналия сезон. В следващия кръг иранецът направи здрава битка с настоящия номер 1 в света Трент Хидлайн от САЩ, но американецът спечели с 11:8 и участието на Батаев в Астана приключи. В последния ден от шампионата, който е на 1 ноември, неделя, България няма да има представители.

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Ахмед Батаев

По този начин приключи българското участие на Световното първенство по борба в Астана. Страната ни завоюва общо три отличия от планатарния шампионат. Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков донесе огромна радост на родния спорт, печелейки световната титла в категория до 87 килограма при класиците. В същия стил Кирил Милов се окичи с бронза при 97-килограмовите. Единствената ни представителка при дамите Биляна Дудова също завърши на трето място в категория до 62 килограма. Едмонд Назарян, Стоян Кубратов и Шамил Мамедов се представиха силно и завършиха на престижната 5-а позиция в своите серии.

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борба Ахмед Батаев Световно първенство по борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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