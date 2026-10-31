Семейство и приятели си взеха последно сбогом със Слави Бинев

Поклонението на убития бизнесмен Слави Бинев се състоя днес в "Света София". Той беше застелян в дома си на 24 октомври. Към момента трима души са арестувани във връзка с убийството му. По първоначална информация предполагаемият мотив е свързан с неуредени финансови отношения, а събраните до момента доказателства не сочат към поръчково убийство.

Децата и близките на Слави Бинев поведоха траурната церемония в храм "Света София"

Сред присъстващите на поклонението бяха двете му деца Елена и Калоян Биневи, както и Румен Петков, Симона Дянкова, Венцеслав Стефанов, Йордан Йовчев, Красимир Инински, Кимия Ализаде, Ивайла Бакалова, Евгения Калканджиева, Кирил Вълчев - Скалата, Калина Сакскобургготска и мъжът й Китин Муньос.

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В спорта Бинев има завидни успехи в таекуондото, където постига национални и международни успехи. През 1990-а година печели балканска титла, а две години по-късно става европейски шампион на открито първенство в словенския град Целие. Спортът остава важна част от професионалния му път и след навлизането му в бизнеса.

Бинев бе част от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г., а през 2017 г. застава начело на Българската федерация по таекуондо, която ръководи до смъртта си. Той заема и поста първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз, а през 2025 г. става член на Борда на директорите на Световната федерация.

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