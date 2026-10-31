Уволнение на Лоусън за сметка на Цолов би било "несправедливо", но той има и друг вариант във Формула 1

Въпросът кой ще кара за Рейсинг Булс през сезон 2027 във Формула 1 продължава да бъде на дневен ред. Отборът се колебае дали да даде шанс на Никола Цолов или да запази Лиам Лоусън, който се представя много силно през последните месеци. Говори се, че шансовете на Лоусън и Цолов да се състезават за Рейсинг Булс догодина са 50/50, тъй като от Милтън Кейнс уважават постиженията на първия, но също така искат да видят какво може да покаже вторият във Формула 1. Цолов се очертава като следващият кандидат за място в тима, след като тази година се бори за титлата във Формула 2 като дебютант, а миналия сезон завърши втори във Формула 3.

Подкрепиха Лоусън в битката за място във Формула 1 с Никола Цолов

Положението със състава на Рейсинг Булс породи слухове, че мениджърският екип на Лоусън е установил контакт с Кадилак, за да изрази интерес към евентуален трансфер през 2027 година. В Кадилак официално няма свободно място, но се твърди, че бъдещето на Валтери Ботас е несигурно, въпреки че той има договор за 2027 година. Говори се, че американският тим или ще задържи Ботас, или ще подпише с Колтън Херта за 2027 година. Бившият пилот и настоящ коментатор за Sky Sports Карун Чандок обаче смята, че Кадилак трябва да разгледа Лоусън като алтернатива на Херта и Ботас, ако Ред Бул в крайна сметка реши да даде мястото си в Рейсинг Булс на Цолов.

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"Забавно е, че все по-често чуваме, че мястото на Лиам Лоусън е застрашено, и мисля, че това е едно от най-несправедливите неща, които съм чувал през този сезон. Така че, всъщност, ако той е на пазара, тогава, ако сте Кадилак и Лиам Лоусън е свободен агент, бихте ли го предпочели пред Колтън Херта? Знам, че има търговски и маркетингови причини за назначаването на американски пилот. Но всъщност, ако погледнем състава Лоусън - Серхио Перес, той изведнъж изглежда много силен, нали? Така че, не знам. Мисля, че изглежда има много повече фактори в играта", заяви Чандок в ефира на Sky Sports.

Чандок е непоколебим в убеждението си, че освобождаването на Лоусън от Рейсинг Булс от страна на Ред Бул би било "несправедливо", независимо колко високо оценява Цолов. Новозеландецът изпълни всичко, което се изискваше от него през този сезон, след като пое ролята на лидер на отбора във Фаенца редом с дебютанта Арвид Линдблад, а също така се отличи в три състезания за Ред Бул, докато Исак Хаджар беше контузен.

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