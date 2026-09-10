ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 септември 2026

Седмицата продължава с много емоции за феновете на спорта. Българският телевизионен ефир ще предложи куп събития в четвъртък, 10 септември. Днес ще се изиграят останалите срещи от първия кръг на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол. Същото се отнася и до мачовете от Шампионска лига. Последният турнир от Големия шлем за сезона навлиза в заключителния си етап. Ето и всичко, което може да гледате по телевизията днес:

Спорт по ТВ на 10 септември:

05:00 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

15:30 ч. Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

15:45 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18, мъже - Евроспорт 1

16:00 ч. Волейбол: Полша - Португалия, Европейско първенство - Би Ти Ви Екшън

19:45 ч. Футбол: Фенербахче - Рома, Шампионска лига - МАХ Спорт 3

19:45 ч. Футбол: ПСВ Айндховен - Шахтьор Донецк, Шампионска лига - Би Ти Ви Екшън

20:00 ч. Волейбол: Турция - Германия, Европейско първенство - МАХ Спорт 2

21:00 ч. Футбол: Ал Таавон - Ал Хилал, Саудитска Про Лига - МАХ Спорт 1

21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг - Евроспорт 2

22:00 ч. Футбол: Комо - Лайпциг, Шампионска лига - МАХ Спорт 3

22:00 ч. Футбол: Славия Прага - Ланс, Шампионска лига - МАХ Спорт 4

22:00 ч. Футбол: Манчестър Юнайтед - Сабах, Шампионска лига - Би Ти Ви Екшън

22:00 ч. Футбол: Байерн Мюнхен - Бодьо Глимт, Шампионска лига - Ринг

22:00 ч. Футбол: Стивънидж - Лутън, Първа лига - Диема спорт 2

22:05 ч. Волейбол: Италия - Швеция, Европейско първенство - МАХ Спорт 2

01:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

03:30 ч. Футбол: Индепендиенте дел Вале - Фламенго, КОНМЕБОЛ ЛИбертадорес - МАХ Спорт 4

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