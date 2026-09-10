Спорт:

ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 септември 2026

10 септември 2026, 9:22 часа 540 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 10 септември 2026

Седмицата продължава с много емоции за феновете на спорта. Българският телевизионен ефир ще предложи куп събития в четвъртък, 10 септември. Днес ще се изиграят останалите срещи от първия кръг на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол. Същото се отнася и до мачовете от Шампионска лига. Последният турнир от Големия шлем за сезона навлиза в заключителния си етап. Ето и всичко, което може да гледате по телевизията днес:

Спорт по ТВ на 10 септември:

05:00 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

15:30 ч. Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

15:45 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18, мъже - Евроспорт 1

16:00 ч. Волейбол: Полша - Португалия, Европейско първенство - Би Ти Ви Екшън

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

19:45 ч. Футбол: Фенербахче - Рома, Шампионска лига - МАХ Спорт 3

19:45 ч. Футбол: ПСВ Айндховен - Шахтьор Донецк, Шампионска лига - Би Ти Ви Екшън

20:00 ч. Волейбол: Турция - Германия, Европейско първенство - МАХ Спорт 2

21:00 ч. Футбол: Ал Таавон - Ал Хилал, Саудитска Про Лига - МАХ Спорт 1

21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, трети кръг - Евроспорт 2

22:00 ч. Футбол: Комо - Лайпциг, Шампионска лига - МАХ Спорт 3

22:00 ч. Футбол: Славия Прага - Ланс, Шампионска лига - МАХ Спорт 4

22:00 ч. Футбол: Манчестър Юнайтед - Сабах, Шампионска лига - Би Ти Ви Екшън

22:00 ч. Футбол: Байерн Мюнхен - Бодьо Глимт, Шампионска лига - Ринг

22:00 ч. Футбол: Стивънидж - Лутън, Първа лига - Диема спорт 2

22:05 ч. Волейбол: Италия - Швеция, Европейско първенство - МАХ Спорт 2

01:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

03:30 ч. Футбол: Индепендиенте дел Вале - Фламенго, КОНМЕБОЛ ЛИбертадорес - МАХ Спорт 4

ОЩЕ: Барса и ПСЖ тръгнаха с тежки разгроми в Шампионска лига, Ливърпул и Арсенал пречупиха грандове (РЕЗУЛТАТИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Европейско първенство по волейбол US open
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес