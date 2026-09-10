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Националният фен клуб на Никола Цолов подновява кампанията си за нови членове

10 септември 2026, 9:57 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: Nikola Tsolov Racing/Facebook
Националният фен клуб на Никола Цолов подновява кампанията си за нови членове

Националният фен клуб на Никола Цолов подновява кампанията си за прием на нови членове. Инициативата е насочена към всички почитатели на българския пилот, които искат да бъдат част от организираната фен общност и да подкрепят Никола по пътя му в моторните спортове.

Фен клубът е официално регистрирано сдружение с нестопанска цел, създадено от фенове за фенове. Основната му цел е да обединява привържениците на Никола Цолов в България и извън страната, както и да организира инициативи и събития, свързани с подкрепата за българския пилот. 

Членството е доброволно, а годишният членски внос е 25 евро. Като част от членството всеки получава персонализирана членска карта, както и комплект, включващ фен артикули с логото на Националния фен клуб.

Средствата от членския внос се използват за дейността на сдружението - организация на инициативи и събития, популяризиране на фен клуба и поддръжка на информационните му канали.

Всеки, който иска да се присъедини към Националния фен клуб на Никола Цолов, може да го направи чрез регистрационната форма на официалния сайт: https://www.nikolatsolovfanclub.com/join

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Кампанията ще продължи до края на месец септември!

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Формула 2 Никола Цолов Национален фен клуб на Никола Цолов
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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