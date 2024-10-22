ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 22 октомври 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир във вторник, 22 октомври 2024 година:
13.00 ч. Футбол, Шанхай - Сентрал Коуст - Диема спорт 3
13.00 ч. Футбол, Куанджу - Джохор - Нова спорт
15.00 Тенис, ATP 500 Виена - МАХ Спорт 1
15.00 Тенис, ATP 500 Базел МАХ Сpорт 2
15.00 ч. Футбол, Шандонг - Йокохама - Диема спорт 3
15.00 ч. Футбол, Буринам - Поханг - Нова спорт
15.00 Снукър, "Северна Ирландия оупън", първи кръг - Евроспорт 1
17.00 ч. Футбол, Реал Мадрид (младежи) - Борусия Дортмунд (младежи) - МАХ Спорт 3
17.00 ч. Футбол, Истикхол - Ал Вехдат - Нова спорт
Кристиано Роналдо в действие
19.00 ч. Футбол, Естегал - Ал Насър - Диема спорт 3
19.00 ч. Футбол, Ал Гарафа - Ал Уасъл - Нова спорт
21.00 Снукър, "Северна Ирландия оупън", втори кръг - Евроспорт 1
Шампионска лига
19.45 ч. Футбол, Милан - Брюж - МАХ Спорт 3
19.45 ч. Футбол, Монако - Цървена звезда - МАХ Спорт 4
22.00 ч. Футбол, Реал Мадрид - Борусия Дортмунд - МАХ Спорт 3
22.00 ч. Футбол, ПСЖ – ПСВ Айндховен - МАХ Спорт 1
22.00 ч. Футбол, Арсенал - Шахтьор - МАХ Спорт 2
22.00 ч. Футбол, Ювентус - Щутгарт - МАХ Спорт 4
Отвъд океана
01.00 Хокей, Филаделфия - Вашингтон, НХЛ - МАХ Спорт 3
02.30 Баскетбол, Бостън - Ню Йорк, НБА - Диема спорт 3
03.30 ч. Футбол, Атлетико Минейро - Ривър Плейт - МАХ Спорт 4