ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 7 октомври 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи ограничен избор на феновете на спорта в сряда, 7 октомври. Международната пауза за националните отбори във футбола приключи и всички се завръщат по клубовете си. Затова акцентът на днешната програма е на други терени. Денят започва с тенис срещите в Шанхай. По-късно ще може да наблюдавате Европейското първенство по колоездене, а вечерта е време за баскетбол.

Спортна програма на 7 октомври:

07:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3

13:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1

15:30 часа Колоездене: Европейско първенство в Любляна, жени - Евроспорт 1

17:15 часа Колоездене: Европейско първенство в Любляна, мъже - Евроспорт 1

19:00 часа Баскетбол: Балкан - Бахчешехир, Еврокъп - MAX One

21:30 часа Баскетбол: Манреса - Улм, Еврокъп - MAX Sport 2

21:45 часа Баскетбол: Париж - АСВЕЛ, Евролига - MAX Sport 1

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