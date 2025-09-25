6-цифрена финансова премия за Никола Цолов след успешния му сезон във Формула 3

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов ще получи сериозна премия за добрите си изяви през изминалия сезон във Формула 3. Родният състезател завърши тазгодишната кампания като вицешампион. Впоследствие стана ясно, че Международната автомобилна федерация ФИА ще награди петимата най-високо класирани пилоти в шампионата за сезон 2025. Те ще разделят награден фонд от 1 милион евро, потвърди семейството на Цолов пред "Фокус".

ФИА подели един милион евро сред най-добрите от Формула 3

Наградният фонд ще бъде разделен така, че шампионът Рафаел Камара ще получи 300 000 евро. Пилотът, завършил на второ място в крайното класиране ще получи 250 000 евро. Това е Никола Цолов. Третият в класацията си заслужи премия от 200 хиляди евро. Пилотите на четвърто и пето място ще получат съответно 150 000 евро и 100 000 евро. Този фонд от един милион евро е в допълнение към съществуващата награда на "Пирели" от 300 000 евро, присъдена на шампиона от Формула 3.

Наградата на ФИА изисква пилотите да се състезават във Формула 2 през следващия сезон, за да я получат. В противен случай тя ще отиде при следващия най-високо класиран пилот. Както е известно, Никола Цолов отговаря на изискванията, тъй като през 2026 година ще бъде във Формула 2 с отбора на Кампос Рейсинг. Това означава, че българинът ще получи 250 000 евро, които директно отиват към попълване на бюджета му за догодина.

"Наградният фонд от един милион евро на Формула 3 е важна инициатива, която ще стимулира допълнително пилотите и ще им осигури много ценна и заслужена награда за успеха им в шампионата", вярва президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали. "Шампионатът на ФИА Формула 3 продължава да бъде жизненоважна част от пирамидалната система, която осигурява на пилотите необходимата техническа, физическа и психическа подготовка, за да се издигнат през шампионата по пътя си към най-високото ниво на нашия спорт. Всички очакваме с нетърпение сезон 2026 и да наблюдаваме невероятните таланти на пистата."

ОЩЕ: Никола Цолов анализира прехода от Формула 3 към Формула 2: Предпоследна стъпка до най-голямата мечта