Усик предизвика Фюри: Братко, готов съм! Kъдето кажеш – Лас Вегас, Ню Йорк, Саудитска Арабия

11 май 2026, 17:21 часа
Световният шампион в тежка категория Олександър Усик изглежда е готов за трилогия, но Тайсън Фюри е пред новия носител на пояса на WBO Даниел Дюбоа в списъка от претенденти. Непобеденият украинец, който държи боксовите титли на WBA, WBC и IBF, е побеждавал Дюбоа и бившите британски шампиони Фюри и Антъни Джошуа по два пъти през последните пет години, няма достатъчно добри опоненти.

Усик се готви за мач с Верхувен, но иска нов мач с Тайсън Фюри

39-годишният Усик ще се изправи срещу бившия нидерландски кикбоксьор Рико Верхувен в Египет на 23 май и е в момент от кариерата си, в който може да прави каквото си поиска, а не това, което другите хора биха искали. Победата над Дюбоа, който се наложи над Фабио Уордли, за да вземе пояса на WBO през уикенда, би обединила отново дивизията, но Усик изглежда е насочил поглед към „Циганския крал“ Фюри пред другите познати лица.

„Здравей, братко, готов съм. Всеки път. Готов съм. Лас Вегас, Ню Йорк, Саудитска Арабия - всичко. Хайде“, казва той във видеоклип, публикуван отново след битката с Дюбоа от саудитския богаташ и собственик на списание Ring Турки Алалших. Очевидно препратката беше към Фюри, който го беше предизвикал по-рано, а 37-годишният боксьор отговори по същия начин на стария си съперник, когото нарича „заек“.

Джошуа, който загуби битка за титлата на IBF от Дюбоа през септември 2024-a, има насрочен двубой на 25 юли срещу бившия кикбоксьор Кристиан Пренга преди дългоочаквания сблъсък с Фюри евентуално през ноември. Фюри победи руснака Арсланбек Махмудов в Лондон миналия месец, първата поява на британеца на ринга, откакто загуби от Усик за втори път през октомври 2024-а.

Дюбоа беше нокаутиран от Усик на "Уембли" юли миналата година след първа загуба от украинеца през 2023-а. Уордли стана шампион на WBO, само защото Усик освободи титлата, точно както Дюбоа взе пояса на IBF, след като украинецът го оваканти през 2024-а, пише агенция Ройтерс.

Бойко Димитров
