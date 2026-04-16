Усик се подигра на Тайсън Фюри – нарече го „Алчния Корем“ (ВИДЕО)

16 април 2026, 17:01 часа
Снимка: Getty Images
Усик се подигра на Тайсън Фюри – нарече го „Алчния Корем“ (ВИДЕО)

Антъни Джошуа, бивш световен шампион, който на два пъти загуби от Олександър Усик, се присъедини към тренировъчния екип на украинеца и е на лагер с непобедения шампион в тежка категория. „Помагаме си взаимно. Помагаме си, работим, шегуваме се, страхотно е. Преди бяхме съперници, противници, сега сме приятели“, каза Усик пред Sky Sports.

Усик е категоричен, че Антъни Джошуа ще победи Фюри

Самият Усик е побеждавал Тайсън Фюри два пъти. Той е идеалният човек, който да посъветва Джошуа как да се справи с бившия двукратен шампион в тежка категория. „Мисля, че Ей Джей ще го направи, ще победи моя приятел „Алчния Корем"“, каза Усик.

Промоутърът на Джошуа, Еди Хърн, разкри пред Sky Sports, че преговорите за мач между Джошуа и Фюри напредват. Усик може дори да е в ъгъла на Ей Джей за битката с Циганския крал.

ОЩЕ: Денят, в който Тервел Пулев излезе на ринга срещу Олександър Усик (ВИДЕО)

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Тайсън Фюри Антъни Джошуа Олександър Усик бокс
