Огромно признание за Никола Цолов от шеф на Формула 2 - направи препратка със Сена, Прост и Верстапен

Невероятното представяне на Никола Цолов не остава незабелязано от хората по високите етажи във Формула 2. От началото на сезона до момента българският състезател записа три победи и заема втората позиция във временното класиране при пилотите с 80 точки. Лидер е Габриеле Мини, който има само шест точки аванс пред Цолов. Родният талант всъщност оглави класацията след края на миналия състезателен уикенд, но бе наказан неоснователно, за което му отнеха именно шест пункта.

Похвали за Никола Цолов от изпълнителния директор на Формула 2

Това не бе първият случай, в който българинът получи наказание от ФИА. След края на Гран При на Австралия, където завърши на 4-а позиция, той бе изхвърлен от Топ 10 след 10-секундна санкция, което му загуби още 12 точки. Въпреки това, невероятните му изяви на пистата не могат да бъдат засенчени. Сега родният пилот получи признание за направеното до този момент от изпълнителния директор на Формула 2 - Бруно Мишел. В интервю пред официалния сайт той първо коментира представянето на Българския лъв в Монако, където се поздрави с победа в основното състезание:

"Никола Цолов направи фантастично състезание в Монако. Самото неделно състезание в Княжеството не беше типично. Имахме много изпреварвания, контролирането на гумите беше предизвикателство, като твърдите гуми бяха много студени и с тях пилотите бяха като на лед. Мисля, че феновете и зрителите получиха своето за парите си. Кат цяло тимът на Кампос имаше фантастичен уикенд в Монако и те спечелиха отново с Цолов. Някои пилоти имат много добро усещане за Монако. Очевидно Цолов е много силен пилот. Да спечелиш в Монако е много специално и той вече има 3 победи там. Айртон Сена направи това, Ален Прост го направи, Макс Верстапен също. Цолов в момента е само във Формула 2, но демонстрира страхотно представяне. Затова съм много щастлив за него и за тима му Кампос."

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По отношение на представянето на Никола в Барселона, Мишел заяви, че начинът, по който пилотът е изпълнил алтернативната стратегия, е бил абсолютно фантастичен. Припомняме, че от Кампос не последваха тенденцията и пуснаха пилота си с твърди гуми на старта, а след поставянето на меките в края той полетя на пистата и стигна до 2-о място. След едноседмична пауза Формула 2 потегля към Австрия за надпреварата на "Ред Бул Ринг". Ето и пълната програма на Никола Цолов и компания там:

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