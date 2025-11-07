Войната в Украйна:

Весела Лечева се срещна с представителите на БОК на асамблеята на спортистите в Лондон

07 ноември 2025, 15:26 часа 331 прочитания 0 коментара

Председателят на БОК Весела Лечева се срещна с Боряна Калейн и Мария Гроздева, които ще представляват страната ни по време на „8-и Европейски форум и асамблея на спортистите“ в Лондон. Българската номинация за Комисията на спортистите на Европейския олимпийски комитет е сребърната медалистка в художествената гимнастика от Париж 2024 Боряна Калейн. Тя ще бъде придружена от петкратната олимпийска медалистка по спортна стрелба Мария Гроздева, която е и председател на Комисията на спортистите в БОК.

Събитието стартира на 11 ноември 

Програмата на конференцията започва на 11 ноември в лондонския хотел „Хилтън Метропол“. На следващия ден спортистите ще участват в дискусии, свързани с програмата „Олимпийска солидарност“, предотвратяване на манипулиране на състезания, програмите на Световната антидопингова агенция, лекции за използване на социалните мрежи и други, а вечерта са специални гости на кметството на Лондон. На 13 ноември е изборът на членове на Комисията на спортистите. За 6 вакантни места има 18 кандидати, така че Калейн ще има сериозна конкуренция.

Боряна Калейн

„Вярвам, че ще спечелите симпатиите на останалите държави, така както го направи Малена Замфирова в Малта. Мария Гроздева има опит, познава спортистите и ще бъдете силен отбор“, каза Весела Лечева.

Боряна Калейн ще направи презентация в Лондон не само на своята спортна кариера, но и на мисията, която има извън професионалния спорт.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„За мен това е важен опит и се надявам да представим България и БОК на високо ниво“, сподели Боряна Калейн.

ОЩЕ: Весела Лечева се срещна с председателя на МОК и призова олимпийското движение да се придържа към традициите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
БОК Мария Гроздева Боряна Калейн Весела Лечева информация 2025
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес