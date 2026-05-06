Весела Лечева започва работа на пълни обороти: Стефка Костадинова ѝ връчи пълномощно за БОК

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева ще може да започне работа на пълни обороти. Това стана ясно, след като бившият председател на БОК Стефка Костадинова ѝ връчи пълномощно, с което да може да управлява до приключване на формалните съдебни процеси по вписването на новото ръководство в Търговския регистър. Именно те пречеха на Весела Лечева и екипа ѝ да встъпят в длъжност и да започнат да управляват.

Весела Лечева получи пълномощно от Стефка Костадинова

Преди дни стана ясно, че кризата около управлението на БОК е на път да приключи. Първоначално срещу Весела Лечева и екипа ѝ имаше цели 7 жалби, които пречеха да встъпят в длъжност. Христо Марков и Атанас Търев първи оттеглиха своите. Последваха ги федерацията по вдигане на тежести и конфедерацията по кикбокс и муай тай. Последните три активни жалби са на федерацията по борба, Белчо Горанов и Пламен Кръстев. Но самата Весела Лечева заяви, че очаква тяхното оттегляне и нормализиране на работата.

Весела Лечева започва работа на пълни обороти

С пълномощното, което ѝ даде, Стефка Костадинова осигури нормална работа на Весела Лечева дори преди оттеглянето на тези жалби. Това се случи на кратка работна среща днес, на 6 май. Лечева заяви, че работата ще започне на пълни обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя поддържа контакт с Международния олимпийски комитет. Изпълкома на МОК провежда заседание днес и утре в Лозана, като новината ще бъде съобщена и там.

