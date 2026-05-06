Весела Лечева започва работа на пълни обороти: Стефка Костадинова ѝ връчи пълномощно за БОК

06 май 2026, 13:37 часа
Снимка: БГНЕС
Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева ще може да започне работа на пълни обороти. Това стана ясно, след като бившият председател на БОК Стефка Костадинова ѝ връчи пълномощно, с което да може да управлява до приключване на формалните съдебни процеси по вписването на новото ръководство в Търговския регистър. Именно те пречеха на Весела Лечева и екипа ѝ да встъпят в длъжност и да започнат да управляват.

Преди дни стана ясно, че кризата около управлението на БОК е на път да приключи. Първоначално срещу Весела Лечева и екипа ѝ имаше цели 7 жалби, които пречеха да встъпят в длъжност. Христо Марков и Атанас Търев първи оттеглиха своите. Последваха ги федерацията по вдигане на тежести и конфедерацията по кикбокс и муай тай. Последните три активни жалби са на федерацията по борба, Белчо Горанов и Пламен Кръстев. Но самата Весела Лечева заяви, че очаква тяхното оттегляне и нормализиране на работата.

С пълномощното, което ѝ даде, Стефка Костадинова осигури нормална работа на Весела Лечева дори преди оттеглянето на тези жалби. Това се случи на кратка работна среща днес, на 6 май. Лечева заяви, че работата ще започне на пълни обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя поддържа контакт с Международния олимпийски комитет. Изпълкома на МОК провежда заседание днес и утре в Лозана, като новината ще бъде съобщена и там.

БОК Стефка Костадинова Весела Лечева
Николай Илиев Редактор
