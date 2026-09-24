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Джошуа и Фюри най-после се разбраха: Битката на гигантите си има дата и място!

24 септември 2026, 17:16 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages Колаж: Sportlive.bg
Джошуа и Фюри най-после се разбраха: Битката на гигантите си има дата и място!

Дългоочакваният британски мегасблъсък в бокса между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри вече има дата и място. Двамата ще се изправят един срещу друг на стадион "Принсипалити" в Кардиф на 11 декември, слагайки край на продължилите месеци спекулации около организирането на двубоя. Именно мястото на провеждане се оказа една от основните пречки пред финализирането на преговорите.

Джошуа - Фюри на 11 декември в Кардиф

Щабът на Джошуа настояваше битката да се състои във Великобритания, докато Фюри многократно използваше социалните мрежи, за да обвинява своя сънародник за забавянето на сделката. В крайна сметка дългоочакваната битка ще се проведе в Кардиф, а интересът към нея вече е огромен.

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Промоутърът Турки Ал-Шейх също потвърди новината в социалните мрежи: "В продължение на 15 години никой не е успявал да се бори за победа. Още през април казах, че всяко съобщение ще дойде от мен."

Джошуа и Фюри ще направят първата си официална съвместна поява пред медиите на 30 септември в Лондон, когато ще се проведе пресконференция преди големия сблъсък. И двамата боксьори вече публикуваха официалното рекламно изображение на мача в социалните си профили, с което на практика потвърдиха финализирането на дългоочакваното събитие.

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Тайсън Фюри Антъни Джошуа Антъни Джошуа - Тайсън Фюри бокс
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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