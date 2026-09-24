Европейски шампион разнася храна, национали работят по строежи: Щангите ни са пред разпад преди Световното

Националният отбор по вдигане на тежести е пред разпад месец преди Световното първенство в Китай. Българските щангисти са без заплати и централизирани лагери, а част от тях са принудени да работят между тренировките, за да се издържат. До шампионата остават 34 дни, а подготовката на националите продължава при изключително тежки условия, съобщава bTV.

Ангел Русев разнася храна, Дениз Данев охранява мачове и работи по строежи

Шесткратният европейски шампион Ангел Русев разкрива, че му се е налагало да работи като шофьор и разносвач на храна. Дениз Данев охранява футболни мачове в Русе и работи по строежи, докато Здравко Пеловски тренира в собствения си гараж в Кнежа и ремонтира покриви. Състезателите посочват липсата на лагери, възстановяване, достатъчно храна и логистика като сериозни проблеми преди Световното.

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"Готвим се по домовете": Старата песен на нов глас в българските щанги

"Ние в момента не сме национален отбор, готвим се по домовете", заявява бронзовият медалист от европейското първенство Христо Христов. Двукратният европейски шампион Иван Димов също алармира за проблеми със заплатите, храненето и възстановяването, както и за липсата на яснота дали ще има лагер в Китай за аклиматизация.

Кризата е свързана и с продължаващия блокаж около Българската федерация по вдигане на тежести. Асен Златев беше избран за президент в края на 2025 г., но вписването му беше блокирано от жалби. През август Софийският градски съд отхвърли една от жалбите, но проблемите с финансирането на националите продължиха.

От Министерството на младежта и спорта заявяват пред bTV, че за изпратените от Златев седем състезатели за Световното са осигурени средства, а на 19 клуба с изпратени договори те ще бъдат изплатени след получаването им. За евентуален лагер министерството посочва, че въпросът трябва да бъде отправен към треньора на националния отбор. Световното първенство в Китай започва на 27 октомври.

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