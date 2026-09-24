С кръв и усмивка: Радо Росенов е на финал и ще се бие за европейското злато в София!

Радослав Росенов е само на една победа от европейската титла! 22-годишният български боксьор се класира за финала на Европейското първенство по бокс в София, след като победи кубинеца Андрес Ернандес, който се състезава за Испания, с 4:1 съдийски гласа в категория до 60 килограма. Росенов отново демонстрира впечатляващия си стил пред родна публика и до голяма степен реши изхода на срещата още в първите два рунда. Впоследствие българинът контролираше двубоя и стигна уверено до победата, въпреки че напусна ринга с аркада над лявото око.

Радо Росенов ще се бие за европейската титла

Така петкратният носител на Купа "Странджа", сребърен медалист от Европейското първенство в Белград през 2024 г. и бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул през 2025 г., получи шанс да се бори за най-големия си успех. За златото Росенов ще се изправи срещу украинеца Айдер Абдураимов, когото познава отлично. Двамата вече са се срещали, като българинът спечели предишния им сблъсък на Световното първенство в Ливърпул преди година.

Още: Страхотно! Втори медал за България от Европейското по бокс в София

"Тук съм за златния медал. Нямам търпение да дойде петък вечер, когато ще оставя сърцето си на ринга, за да спечеля. Съперникът ми е много добър, няма да има никакво подценяване. Но целта е една – да изпеем всички заедно, в залата и пред екраните, химна на България", заяви Росенов след полуфинала.

Още: България мачка на Европейското по бокс в София! Шестима боксьори влязоха в топ 8