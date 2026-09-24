Иранец хвърли ръкавицата към Насар с 410 кг преди Световното - отговорът на Карлос не закъсня (ВИДЕО)

Карлос Насар не изглежда притеснен от най-сериозния си конкурент преди Световното първенство по вдигане на тежести. Иранецът Али Алипур набира впечатляваща форма и вече даде сериозна заявка с 410 кг двубой, но българският олимпийски и световен шампион приема спокойно предизвикателството. Това разказва популярният YouTube канал Weighlifting House чрез ново видео по темата, в което е потърсено и мнението на българския щангист.

Али Алипур с 410 кг на контролно в Иран, вдига 190 кг в извърляне на тренировки

Алипур направи 187 кг в изхвърлянето и 223 кг в изтласкването на контролно състезание в Иран при лично тегло от 94 кг. Резултатът от 410 кг е изключително сериозна заявка в новата категория до 95 кг, в която двамата ще се срещнат на Световното първенство в Нингбо. Резултатите обаче не са официални световни рекорди, тъй като са постигнати извън състезание от календара на големите международни първенства.

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Алипур допълнително вдигна напрежението с информацията за свои тренировки на 190 кг в изхвърлянето. Именно на фона на тези резултати Weightlifting House потърси Насар, за да разбере реакцията му към формата на иранеца и очакванията му за световното. А Карлос заявява, че не се притеснява от резултатите на Алипур, като и отказва да разкрие какви са неговите резултати в дните преди Световното, но обещава съвсем скоро да ги покаже на предстоящи състезания.

Световното първенство в Китай ще бъде първият голям тест за новата категория до 95 кг, а Алипур вече показа, че има потенциала да направи битката с Насар много по-оспорвана. Иранецът е на 22 години и бе заплаха и на миналото Световно първенство, но тогава се състезава с контузия, която не му позволи да разгърне пълния си потенциал, а на преден план изпъкна неговият съотборник в националния отбор - Алиреза Моейни.

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