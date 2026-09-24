Войната в Иран::

Иранец хвърли ръкавицата към Насар с 410 кг преди Световното - отговорът на Карлос не закъсня (ВИДЕО)

24 септември 2026, 18:31 часа 992 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот / bTV
Иранец хвърли ръкавицата към Насар с 410 кг преди Световното - отговорът на Карлос не закъсня (ВИДЕО)

Карлос Насар не изглежда притеснен от най-сериозния си конкурент преди Световното първенство по вдигане на тежести. Иранецът Али Алипур набира впечатляваща форма и вече даде сериозна заявка с 410 кг двубой, но българският олимпийски и световен шампион приема спокойно предизвикателството. Това разказва популярният YouTube канал Weighlifting House чрез ново видео по темата, в което е потърсено и мнението на българския щангист.

Али Алипур с 410 кг на контролно в Иран, вдига 190 кг в извърляне на тренировки

Алипур направи 187 кг в изхвърлянето и 223 кг в изтласкването на контролно състезание в Иран при лично тегло от 94 кг. Резултатът от 410 кг е изключително сериозна заявка в новата категория до 95 кг, в която двамата ще се срещнат на Световното първенство в Нингбо. Резултатите обаче не са официални световни рекорди, тъй като са постигнати извън състезание от календара на големите международни първенства.

Още: Доверен човек на Насар с разкрития "от кухнята" за разпада на шампионския му екип

Карлос Насар

Алипур допълнително вдигна напрежението с информацията за свои тренировки на 190 кг в изхвърлянето. Именно на фона на тези резултати Weightlifting House потърси Насар, за да разбере реакцията му към формата на иранеца и очакванията му за световното. А Карлос заявява, че не се притеснява от резултатите на Алипур, като и отказва да разкрие какви са неговите резултати в дните преди Световното, но обещава съвсем скоро да ги покаже на предстоящи състезания. 

Световното първенство в Китай ще бъде първият голям тест за новата категория до 95 кг, а Алипур вече показа, че има потенциала да направи битката с Насар много по-оспорвана. Иранецът е на 22 години и бе заплаха и на миналото Световно първенство, но тогава се състезава с контузия, която не му позволи да разгърне пълния си потенциал, а на преден план изпъкна неговият съотборник в националния отбор - Алиреза Моейни.

Още: Карлос Насар повежда българския състав за Световното първенство по вдигане на тежести

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
вдигане на тежести Карлос Насар
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес