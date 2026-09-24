Зверска реакция на Никола Цолов: Българският лъв овладя болида на косъм в Баку (ВИДЕО)

Видео от първата квалификация във Формула 2 в Баку показа един от най-напрегнатите моменти на Никола Цолов зад волана. Българският пилот трябваше да реагира светкавично, след като болидът му загуби стабилност, но успя да го овладее и да избегне сериозен инцидент на уличното трасе в Азербайджан. А от официалния канал на Формула 2 побързаха да публикуват видео от момента, за да покажат невероятната реакция на българския пилот.

Светкавично бързи реакции от Българския лъв в Баку

Бързите и прецизни умения на Цолов впечатлиха феновете, а Формула 2 публикува кадрите с посланието: "Светкавично бързи реакции от Българския лъв". Моментът е особено показателен за спецификата на трасето в Баку, където високите скорости се комбинират с тесни участъци и предпазни стени непосредствено до пистата.

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Въпреки драматичния момент Цолов успя да продължи квалификацията и записа десето време с 1:55.957. Българинът не успя да подобри резултата си в следващите си две бързи обиколки, но мястото му в топ 10 се оказа достатъчно, за да получи полпозишъна за петъчния спринт заради обърнатата стартова решетка.

Ето и кадрите от напрегнатия момент в Баку с участието на Цолов:

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