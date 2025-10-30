Войната в Украйна:

Легенда на родните щанги: Бомбардират Карлос Насар с колосални оферти, дано остане да се състезава за България

Един от най-легендарните български щангисти Златан Ванев коментира скандалите около младата ни суперзвезда във вдигането на тежести Карлос Насар и родната федерация. Трикратният световен и четирикратен европейски шампион говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви, че в момента Карлос е бомбардиран с колосални оферти и купища привилегии, за да отиде и да се състезава за друга държава.

Златан Ванев допълни, че се надява Насар да се пребори със себе си и да продължи да се състезава за България, тъй като изкушенията са големи. Според него съвсем скоро ще дойде денят, в който Карлос ще трябва да вземе решение за коя държава ще вдига. Бившият щангист бе категоричен, че проблемът между Насар и федерацията, свързан с договора му, е трябвало да бъде решен много по-рано.

„Дано Карлос да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България, защото изкушенията са големи. Бомбардират го с колосални оферти, предлагат му много привилегии, знаейки за проблемите му тук. Рано или късно той ще трябва да вземе решение. Този ден ще настъпи“.

„Той наистина е суперзвезда, но типично по български у нас се опитваме да омаловажим успехите му или да ги припишем на друг. В чужбина го боготворят. Проблемът с неговия договор с нашата федерация можеше да бъде решен много по-рано, но за това трябваше да има правилна комуникация“, обясни Златан Ванев.

