Актьорите от филма "Вяра, Надежда, Любов" отново се събират - този път на театралната сцена

Понякога хората, които сме гледали заедно на екрана, се срещат отново – но историята вече е друга. Предстои да видим отново заедно Ванеса Пеянкова, Жаклин Даскалова и Антъни Пенев, познати на публиката от филма "Вяра, Надежда, Любов". Този път не пред камерата, а на театралната сцена в най-новия спектакъл на театрална компания ARTITUDE. Към тях се присъединява и талантливият млад актьор Боян Петров. Премиерата на спектакъла е на 16 октомври в "Teatro Отсам канала". А "Илюзии" е може би една от най-подходящите пиеси за такава среща.

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Вирипаев умее да работи с нещо, което всички разпознаваме – любовта. Две семейни двойки, повече от петдесет години съвместен живот, спомени, обещания, признания и наивното човешко чувство, че когато си живял достатъчно дълго с някого, би трябвало да го познаваш напълно. Но какво всъщност означава да познаваш другия? И още по-трудният въпрос: как можем да сме сигурни, че познаваме самите себе си?

"Илюзии" започва като история за четирима души, които са прекарали живота си заедно. Постепенно обаче техните истории започват да се разместват. Това, което изглежда като любов, може да се окаже самозаблуда. Това, което изглежда като предателство, може да бъде израз на вярност. А истината за един човек може да се окаже различна в зависимост от това кой я разказва. В това се крие и голямото удоволствие от драматургията на Иван Вирипаев – тя ни запознава със съмнението отблизо.

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"За мен "Илюзии" е трагикомична история за човека като обичащо същество, което непрекъснато търси някаква константа – нещо сигурно и стабилно, за което да се хване. Парадоксът е, че самата ни природа е подвластна на неясни импулси, които постоянно разкриват нови и понякога противоречиви страни от нас самите. Ние изграждаме версии за себе си, за другите и за любовта и започваме да ги приемаме за истина. Но понякога един нов факт е достатъчен, за да промени смисъла на всичко. Може би вкопчването в една версия за живота ни ни прави слепи за останалите. И може би всичко наистина е илюзия, но преживяното остава – фактите остават, както остава и любовта, която сме изпитали, дори никога да не разберем докрай какво е означавала." – споделя режисьорът на спектакъла Нено Койнарски

В неговата мрачно-комедийна интерпретация Ванеса Пеянкова, Жаклин Даскалова, Антъни Пенев и Боян Петров ще влязат точно в този свят на любов, памет, вярност и съмнение. И може би най-интересното е, че "Илюзии" не се съмнява в истинността на любовта, а има ли изобщо значение дали е истинска, ако цял живот сме вярвали в нея?